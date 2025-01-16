Влада Дарвін та його пісня "Три сестри" про Аманду, Лінду та Роуз встановили рекорд

Співак Влад Дарвін (Vlad Darwin). Фото: Instagram/bm_bestmusic

У 2024 році пісня про Аманду, Лінду та Роуз набула нових обертів і стала трендом в Україні та інших країнах. Цьому посприяв автор хіта "Три сестри", співак Влад Дарвін (Vlad Darwin). Він побачив, що стара версія стає популярною серед земляків, і презентував україномовну версію "Три сестри" та новий емоційний кліп.

Про це Новини.LIVE повідомив Master Management 360.

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Рекорд Влада Дарвіна та пісні "Три сестри"

На початок січня 2025 року пісня "Три сестри" досягла рекордних результатів в соцмережах. Флешмоб з танцями користувачів різних платформ зробив свою справу. У підсумку, станом на січень 2025-го в треку наступні показники:

понад 1 млн створених відео в TikTok;

понад 1, 2 млрд переглядів відео зі звуком;

понад 85 млн лайків.

За сюжетом відео, Влад Дарвін разом із приятелями та молодшими колегами приходить до кінотеатру, де показує їм стару легенду — серіал про трьох сестер, приховану за популярним TikTok-трендом.

"Мабуть, це новий рекорд найшвидшої реалізації кліпу від ідеї до втілення! У суботу, 22 грудня, ввечері ми з Яною Прядко (піар-менеджерка артиста. — Ред.) придумали ідею сюжету про кінотеатр і перегляд із друзями… Вранці 27 грудня 2024 року ми презентували кліп про історію Аманди, Лінди та Роуз на музичних каналах і YouTube", — поділився деталями створення відео Влад Дарвін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ірина Білик презентувала україномовну версію композиції "Нас нет". Також ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська показала спеціальне відео на хіт "Я танцювала".