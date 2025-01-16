Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хит "Три сестри" от Влада Дарвина установил рекорды в сети arrow

Хит "Три сестри" от Влада Дарвина установил рекорды в сети

16 января 2025 22:10
Евгений Берестюк - Редактор
Влада Дарвин и его песня "Три сестри" об Аманде, Линде и Роуз установили рекорд
Певец Влад Дарвин (Vlad Darwin). Фото: Instagram/bm_bestmusic
Евгений Берестюк - Редактор

В 2024 году песня об Аманде, Линде и Роуз приобрела новые обороты и стала трендом в Украине и других странах. Этому поспособствовал автор хита "Три сестры", певец Влад Дарвин (Vlad Darwin). Он увидел, что старая версия становится популярной среди земляков и презентовал украиноязычную версию "Три сестри" и новый эмоциональный клип.

Об этом Новини.LIVE сообщил Master Management 360.

Читайте также:

Рекорд Влада Дарвина и песни "Три сестри"

На начало января 2025 года песня "Три сестри" достигла рекордных результатов в соцсетях. Флешмоб с танцами пользователей разных платформ сделал свое дело. В итоге, по состоянию на январь 2025-го у трека следующие показатели:

  • более 1 млн созданных видео в TikTok;
  • свыше 1,2 млрд просмотров видео со звуком;
  • более 85 млн лайков.

По сюжету видео, Влад Дарвин вместе с приятелями и младшими коллегами приходит в кинотеатр, где показывает им старую легенду — сериал о трех сестрах, скрытую за популярным TikTok-трендом.

"Пожалуй, это новый рекорд самой быстрой реализации клипа от идеи до воплощения! В субботу, 22 декабря, вечером мы с Яной Прядко (пиар-менеджер артиста. - Ред.) придумали идею сюжета про кинотеатр и просмотр с друзьями… Утром 27 декабря 2024 года мы презентовали клип об истории Аманды, Линды и Роуз на музыкальных каналах и YouTube", — поделился деталями создания видео Влад Дарвин.

Напомним, ранее мы писали, что певица Ирина Билык презентовала украиноязычную версию композиции "Нас нет". Также мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская показала специальное видео на хит "Я танцювала".

 

музыка соцсети рекорд песни певец украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:07 Гололедица и сильный ветер — прогноз погоды на завтра

22:03 Закон об общевоенной подготовке — как это будет происходить

21:57 Наркотики с доставкой в часть — как наказали военного

21:45 Полесье официально объявило о переходе одного из лидеров Динамо

21:39 Зеленский раскрыл детали сделки с Британией — видеообращение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:34 ТЦК потерял документы об исключении с учета — что делать

Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

20:54 Ермак ответил, когда возможна встреча Зеленского и Трампа

20:46 Умер режиссер Дэвид Линч

22:07 Гололедица и сильный ветер — прогноз погоды на завтра

22:03 Закон об общевоенной подготовке — как это будет происходить

21:57 Наркотики с доставкой в часть — как наказали военного

21:45 Полесье официально объявило о переходе одного из лидеров Динамо

21:39 Зеленский раскрыл детали сделки с Британией — видеообращение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:34 ТЦК потерял документы об исключении с учета — что делать

20:54 Ермак ответил, когда возможна встреча Зеленского и Трампа

20:46 Умер режиссер Дэвид Линч

20:38 Зеленский показал Стармеру дроны украинского производства

20:31 Отключения света в Одессе — как будут действовать графики завтра

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно