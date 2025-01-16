Влада Дарвин и его песня "Три сестри" об Аманде, Линде и Роуз установили рекорд

Певец Влад Дарвин (Vlad Darwin). Фото: Instagram/bm_bestmusic

В 2024 году песня об Аманде, Линде и Роуз приобрела новые обороты и стала трендом в Украине и других странах. Этому поспособствовал автор хита "Три сестры", певец Влад Дарвин (Vlad Darwin). Он увидел, что старая версия становится популярной среди земляков и презентовал украиноязычную версию "Три сестри" и новый эмоциональный клип.

Об этом Новини.LIVE сообщил Master Management 360.

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Рекорд Влада Дарвина и песни "Три сестри"

На начало января 2025 года песня "Три сестри" достигла рекордных результатов в соцсетях. Флешмоб с танцами пользователей разных платформ сделал свое дело. В итоге, по состоянию на январь 2025-го у трека следующие показатели:

более 1 млн созданных видео в TikTok;

свыше 1,2 млрд просмотров видео со звуком;

более 85 млн лайков.

По сюжету видео, Влад Дарвин вместе с приятелями и младшими коллегами приходит в кинотеатр, где показывает им старую легенду — сериал о трех сестрах, скрытую за популярным TikTok-трендом.

"Пожалуй, это новый рекорд самой быстрой реализации клипа от идеи до воплощения! В субботу, 22 декабря, вечером мы с Яной Прядко (пиар-менеджер артиста. - Ред.) придумали идею сюжета про кинотеатр и просмотр с друзьями… Утром 27 декабря 2024 года мы презентовали клип об истории Аманды, Линды и Роуз на музыкальных каналах и YouTube", — поделился деталями создания видео Влад Дарвин.

Напомним, ранее мы писали, что певица Ирина Билык презентовала украиноязычную версию композиции "Нас нет". Также мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская показала специальное видео на хит "Я танцювала".