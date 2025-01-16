Могилевська презентувала кліп "Я танцювала" із зірками шоу "Танці з зірками"

Співачка Наталія Могилевська та хореограф Євген Кот. Фото: менеджмент артистки

Напередодні співачка Наталія Могилевська презентувала українську версію свого хіта "Я танцевала". Тепер же артистка потішила своїх шанувальників прем’єрою mood-відео на танцювальну композицію "Я танцювала".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Співачка у відеопрем’єрі показала спогади та магію минулих років проєкту "Танці з зірками", де вона брала участь.

"Коли чую цю пісню, одразу оживають спогади: яскравий проєкт, запальні виступи, виснажливі репетиції, друзі та колеги, з якими прожили ці моменти разом. Це був непростий, але неймовірно натхненний період, який я завжди згадую з теплом і задоволенням. Ностальгія!" — поділилася співачка.

За словами артистки, mood-відео передає не лише емоції пісні, а й дух часу, коли вона вперше прозвучала. В архівних кадрах можна також побачити багатьох українських знаменитостей, які брали участь у шоу "Танці з зірками" разом із Наталею Могилевською. Серед них, зокрема, Дмитро Монатік (MONATIK), Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), Юрій Ткач, Катерина Осадча, Камалія та багато інших.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Наталія Могилевська знайшла своє кохання. Також ми розповідали, що Могилевська показалася з донькою на знімальному майданчику.