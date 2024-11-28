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Хливнюк порівняв росіян з нацистами — шокуюче інтерв'ю

28 листопада 2024 22:02
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк назвав хворобу росіян — відео
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Фото: скриншот / Українська Правда
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Український співак, лідер гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк заявив, що росіяни захворіли на страшну хворобу — почуття "величі". Цим вони стали схожими на нацистів часів правління Адольфа Гітлера у Німеччині. 

Своїми роздумами захисник поділився в інтерв'ю виданню "Українська правда". 

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Андрій Хливнюк заявив, що росіяни захворіли на почуття "величі" і це можливо вилікувати лише зброєю. Він порівняв їх з нацистами, які теж свого часу вирішили розбомбити світ.

"Пам'ятаєте нещодавно була пандемія грипу? А це така сама пандемія, тільки вони захворіли на "велічіє". Дуже важка хвороба. Лікується зброєю. З останніх прикладів — це нацистська Німеччина. Ви пам'ятаєте, як її весь світ полікував", — сказав артист.

Лідер гурту "Бумбокс" згадав часи, коли українці та росіяни могли сидіти за одним столом, проте зраду і зневагу, за його словами, вже пробачити неможливо.

"Ми сиділи всі за одним столом. Будь-яка людина переїжджала кордон, могла зайти в будь-яку хату, сісти за стіл. Їй би накрили стіл рясно і поклали би спати, якщо вона втомлена. Настільки це було близько. І в тому і гострота такої зради, і така зневага через те, що вони зробили і продовжують робити", — додав Хливнюк.

Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк. Фото: Українська правда

Він також розповів про зустрічі з етнічними росіянами за кордоном. Зауважив, що серед них є і ті, хто донатять на збори ЗСУ.

"За кордоном приходять і донатять дуже різні люди на концертах, і платять гроші. Серед них є й етнічні росіяни теж. Хто розумніший, той не кричить: "Зіграйте нам "Вахтерам". Вони приходять, мають свою ностальгію та повагу. Не сильно галасують або не галасують зовсім про те, що група перестала співати", — поділився враженнями співак.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк пояснив, чи буде "Бумбокс" виконувати російськомовні хіти. Також він висловив свою думку про мобілізованих росіян та заявив, що зневажає окупантів.

росіяни Андрій Хливнюк Бумбокс війна зрада

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