Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк назвав хворобу росіян — відео

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Фото: скриншот / Українська Правда

Український співак, лідер гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк заявив, що росіяни захворіли на страшну хворобу — почуття "величі". Цим вони стали схожими на нацистів часів правління Адольфа Гітлера у Німеччині.

Своїми роздумами захисник поділився в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Андрій Хливнюк заявив, що росіяни захворіли на почуття "величі" і це можливо вилікувати лише зброєю. Він порівняв їх з нацистами, які теж свого часу вирішили розбомбити світ.

"Пам'ятаєте нещодавно була пандемія грипу? А це така сама пандемія, тільки вони захворіли на "велічіє". Дуже важка хвороба. Лікується зброєю. З останніх прикладів — це нацистська Німеччина. Ви пам'ятаєте, як її весь світ полікував", — сказав артист.

Лідер гурту "Бумбокс" згадав часи, коли українці та росіяни могли сидіти за одним столом, проте зраду і зневагу, за його словами, вже пробачити неможливо.

"Ми сиділи всі за одним столом. Будь-яка людина переїжджала кордон, могла зайти в будь-яку хату, сісти за стіл. Їй би накрили стіл рясно і поклали би спати, якщо вона втомлена. Настільки це було близько. І в тому і гострота такої зради, і така зневага через те, що вони зробили і продовжують робити", — додав Хливнюк.

Андрій Хливнюк. Фото: Українська правда

Він також розповів про зустрічі з етнічними росіянами за кордоном. Зауважив, що серед них є і ті, хто донатять на збори ЗСУ.

"За кордоном приходять і донатять дуже різні люди на концертах, і платять гроші. Серед них є й етнічні росіяни теж. Хто розумніший, той не кричить: "Зіграйте нам "Вахтерам". Вони приходять, мають свою ностальгію та повагу. Не сильно галасують або не галасують зовсім про те, що група перестала співати", — поділився враженнями співак.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк пояснив, чи буде "Бумбокс" виконувати російськомовні хіти. Також він висловив свою думку про мобілізованих росіян та заявив, що зневажає окупантів.