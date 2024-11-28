Лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк назвал болезнь россиян — видео

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Фото: скриншот / Українська правда

Украинский певец, лидер группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк заявил, что россияне заболели страшной болезнью — чувством "величия". Этим они стали похожи на нацистов времен правления Адольфа Гитлера в Германии.

Своими размышлениями защитник поделился в интервью изданию "Українська правда".

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Андрей Хливнюк заявил, что россияне заболели чувством "величия" и это можно вылечить только оружием. Он сравнил их с нацистами, которые также в своє время решили разбомбить мир.

"Помните недавно была пандемия гриппа? А это такая же пандемия, только они заболели "величием". Очень тяжелая болезнь. Лечится оружием. Из последних примеров — это нацистская Германия. Вы помните, как ее весь мир полечил", — сказал артист.

Лидер группы "Бумбокс" вспомнил времена, когда украинцы и россияне могли сидеть за одним столом, однако измену и пренебрежение, по его словам, уже простить невозможно.

"Мы сидели все за одним столом. Любой человек переезжал границу, мог зайти в любой дом, сесть за стол. Ему бы накрыли стол обильно и уложили бы спать, если он устал. Настолько это было близко. И в том и острота такой измены, и такое пренебрежение из-за того, что они сделали и продолжают делать", — добавил Хливнюк.

Андрей Хливнюк. Фото: Українська правда

Он также рассказал о встречах с этническими россиянами за границей. Заметил, что среди них есть и те, которые донатят на сборы ВСУ.

"За границей приходят и донатят очень разные люди на концертах, и платят деньги. Среди них есть и этнические русские тоже. Кто умнее, тот не кричит: "Сыграйте нам "Вахтерам". Они приходят, с ностальгией и уважением. Не сильно шумят или не шумят совсем о том, что группа перестала петь", — поделился впечатлениями певец.

Напомним, Андрей Хливнюк объяснил, будет ли "Бумбокс" исполнять русскоязычные хиты. Также он высказал свое мнение о мобилизованных россиянах и заявил, что презирает оккупантов.