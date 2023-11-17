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Хливнюк з Європи звернувся до українців після критики його туру

17 листопада 2023 10:34
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Хливнюк звернувся до українців з Європи на тлі критики концертів під час війни
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк в інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український музикант і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк звернувся до публіки. Популярний артист, який зараз перебуває у турі Європою разом зі своїм колективом, розповів про свої концерти і відповів на критику на цю тему.

Відповідне звернення Андрій Хливнюк розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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Звернення Андрія Хливнюка до українців

Відомо, що зараз український гурт "Бумбокс" виступає з благодійними концертами у Європі, але не все так чудово, як гадав соліст Андрій Хливнюк. Справа в тому, що в українського артиста є невеликі проблеми з голосом через те, що він довго не співав.

Дивлячись на критику, яка сиплеться на нього і його гурт за концерти і постійні роз’їзди, він вирішив звернутися до публіки. Андрій Хливнюк відповів на два запитання, які останнім часом постійно ставлять його слухачі.

""Бумбокс" наразі в турі Європою, і проходить все пречудово, незважаючи на невеликі проблеми з голосом через відсутність практики останніх місяців служби. Відчуваю за необхідне подякувати всім причетним до забезпечення в такий спосіб потреб підрозділу і відповісти на два популярні питання", — почав своє звернення український артист.

Публікація зі сторінки Андрія Хливнюка
Звернення Андрія Хливнюка до українців. Фото: скриншот з Facebook

Зокрема, соліст гурту "Бумбокс", який зараз служить у ЗСУ, відповів на запитання стосовно того, чому він так часто їздить кудись під час проходження служби. Також співак відповів людям, чому він виступає, хоча перебуває в армії.

"Мікрофон — дієвий засіб боротьби, знаю, бо інші засоби теж використовую. Служба — людям України, а не собі класному. На друге питання фахову відповідь можуть дати ті, з ким маю честь взаємодіяти на фронті, і ті, кого гурт і фонд забезпечують коштом таких благодійних турів. Дякую за довіру і кожну копійку в кошик боротьби добра зі злом! Честь!" — також додав Андрій Хливнюк.

Андрей Хлывнюк
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк у турі Європою. Фото: Facebook Андрія Хливнюка

Чим зараз займається Андрій Хливнюк

На початку повномасштабної війни в Україні соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк приєднався до лав ЗСУ. Попри те, що зараз він служить в армії, він їздить зі своїм колективом давати різні благодійні концерти на підтримку України.

Андрей Хлывнюк в составе ВСУ
Співак Андрій Хливнюк у складі ЗСУ. Фото: Instagram Андрія Хливнюка

Нещодавно гурт "Бумбокс" відправився до Європи з великим туром, показавши фотографію з моменту першої поїздки. 

Украинская группа "Бумбокс" во время поездки в Европу
Український гурт "Бумбокс" під час поїздки до Європи. Фото: Instagram гурту "Бумбокс"

Нагадаємо, ми писали про те, що музикант Андрій Хливнюк пояснив, що буде зі світом, якщо Україні не дадуть зброю. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Андрій Хливнюк гнівно відповів журналістці через особисте запитання. 

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів про своїх фанатів з Росії. 

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