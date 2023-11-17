Хлывнюк обратился к украинцам из Европы на фоне критики концертов во время войны

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский музыкант и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк обратился к публике. Популярный артист, который сейчас находится в туре по Европе вместе со своим коллективом, рассказал о своих концертах и ответил на критику на эту тему.

Соответствующее обращение Андрей Хлывнюк разместил на своей странице в Facebook.

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Обращение Андрея Хлывнюка к украинцам

Известно, что сейчас украинская группа "Бумбокс" выступает с благотворительными концертами в Европе, но не все так прекрасно, как полагал солист Андрей Хлывнюк. Дело в том, что у украинского артиста есть небольшие проблемы с голосом из-за того, что он долго не пел.

Глядя на критику, которая сыплется на него и его группу за концерты и постоянные разъезды, он решил обратиться к публике. Андрей Хлывнюк ответил на два вопроса, которые в последнее время постоянно задают его слушатели.

""Бумбокс" сейчас в туре по Европе, и проходит все прекрасно, несмотря на небольшие проблемы с голосом из-за отсутствия практики последних месяцев службы. Чувствую необходимым поблагодарить всех причастных к обеспечению таким образом потребностей подразделения и ответить на два популярных вопроса", — начал свое обращение украинский артист.

Обращение Андрея Хлывнюка к украинцам. Фото: скриншот с Facebook

В частности, солист группы "Бумбокс", который сейчас служит в ВСУ, ответил на вопрос, почему она так часто ездит куда-то во время прохождения службы. Также певец ответил людям, почему он выступает, хотя находится в армии.

"Микрофон —действенное средство борьбы, знаю, потому что другие средства тоже использую. Служба — людям Украины, а не себе классному. На второй вопрос профессиональный ответ могут дать те, с кем имею честь взаимодействовать на фронте, и те, кого группа и фонд обеспечивают средства таких благотворительных туров. Спасибо за доверие и каждую копейку в корзину борьбы добра со злом! Честь!" — тоже добавил Андрей Хлывнюк.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в туре по Европе. Фото: Facebook Андрея Хлывнюка

Чем сейчас занимается Андрей Хлывнюк

В начале полномасштабной войны в Украине солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк присоединился к рядам ВСУ. Несмотря на то, что сейчас он служит в армии, он ездит со своим коллективом давать разные благотворительные концерты в поддержку Украины.

Певец Андрей Хлывнюк в составе ВСУ. Фото: Instagram Андрея Хлывнюка

Недавно группа "Бумбокс" отправилась в Европу с большим туром, показав фотографию с момента первой поездки.

Украинская группа "Бумбокс" во время поездки в Европу. Фото: Instagram группы "Бумбокс"

Напомним, мы писали о том, что музыкант Андрей Хлывнюк объяснил, что будет с миром, если Украине не дадут оружие.

Ранее мы рассказывали о том, что известный артист Андрей Хлывнюк гневно ответил журналистке из-за личного вопроса.

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