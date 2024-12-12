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Холостяк Терен возмущен клеветой про свое ранение на фронте

12 декабря 2024 00:25
Евгений Берестюк - Редактор
Александр Терен возмущен словами психолога Елены Шпундры о своем ранении
Ветеран войны, общественный деятель Александр Терен (Будько). Фото: Instagram/tsvit_terenu
Евгений Берестюк - Редактор

Накануне психолог Елена Шпундра опубликовала получасовое видео о главном герое шоу "Холостяк-13", ветеране войны Александре Терене. В нем она заявила, что дата и место ранения в 2022 году по ее данным не совпадают. Александр Терен не промолчал и предоставил доказательства, а также рассказал, собирается ли подавать иск на Шпундру за клевету.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Александр Терен о своем ранении

По словам Шпундры, Терен получил ранение, скорее всего, не 24 августа 2022 года, а 24 июня. Более того, уверяет Елена, Александр был в состоянии алкогольного опьянения. По мнению психолога, дату изменили, чтобы она запомнилась телезрителям шоу "Холостяк".

По словам Терена, в целом он принимает критику и чужие суждения по поводу своих личных качеств или решений. Тем не менее есть темы и комментарии, которые ветеран войны не собирается толеровать — о службе, украинском войске, опыте ранения и потерях.

"Они не могут становиться темами фейков, смакований и грязных фантазий. Я никогда не думал, что придется оправдываться, как и при каких обстоятельствах я получил свое ранение. Однако реальность как она есть. Вот как на видео в карусели, лицо с сомнительной репутацией ради очернения образа ветерана и военных в целом ("все пьют на фронте") берет и поливает грязью", — отметил Терен и показал доказательство.

справка от Терена
Первичная медицинская карточка Александра Терена, где указана дата ранения 24.08.2022. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

В видео Шпундра отметила, что Терен якобы не поддерживает и не общается с батальоном, в котором служил. Главный герой шоу "Холостяк" это опроверг.

"Сборы, общение, посещение родителей погибших это то, что я делал в течение всего времени. К сожалению, самые близкие мои люди погибли и возможность общаться с ними имею только в своей голове. Мне сложно вспоминать о ранениях и о смертях своих близких, но я хочу, чтобы это немного вернуло всех к реальности", — заявил Терен.

Доказательства Терена
Доказательства Терена о поддержке побратимов и военных. Скриншоты: Instagram/tsvit_terenu

Александр возмущен, что не видит, чтобы украинцы жаловались на такой контент и в целом поддержки и защиты военных. Терен заявил, что не собирается подавать в суд и объяснил причину.

"Должен бы подать за такое в суд, и уверен, что он завершился бы в мою пользу, но понимаю, что за все время потраченное на заседание точно успею сделать гораздо больше пользы, сборов и вещей для реальной поддержки украинских воинов. Не поддерживайте пропаганду врага и не распространяйте фейки. Проверяйте информацию, будьте медиаграмотны и поддерживайте своих ветеранов и ветеранок", — подытожил Терен.

Терен пост
Публикация Александра Терена. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

Напомним, ранее мы писали о первом интиме Александра Терена после ранения. Также мы рассказывали, как прошел шестой выпуск шоу "Холостяк-13".

скандал военные украинские звезды ранение Александр "Терен" Будько

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