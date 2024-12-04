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"Холостяк" Терен відреагував на скандальний коментар Пренткович

4 грудня 2024 09:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Терен засудив заяву Пренткович про стосунки з ветеранами — деталі
Головний герой шоу "Холостяк" та ветеран Олександр Терен. Фото: instagram/tsvit_terenu
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк", прокоментував висловлювання відомої блогерки. Він відреагував на роздуми Тані Пренткович про те, що вона не змогла б побудувати стосунки з людиною з інвалідністю.

Свою думку ветеран висловив в Instagram. 

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Відома блогерка Таня Пренткович, яка виїхала за кордон з чоловіком, висловилась про шоу "Холостяк". Вона розповіла, що ставиться до головного героя, ветерана Олександра Терена добре, однак швидше за все не змогла б "зустрічатися з людиною "прикутою до "інвалідного візка".

Терен прокоментував таку заяву досить критично. Він шокований, що публічна людина не знає, як правильно звертатися до людей з інвалідністю, та поширює в суспільстві нетолерантні наративи.

"Сумно те, що медійні люди досі не знають, як правильно вживати слова: не "інвалід", а людина з інвалідністю, не "візок", а крісло колісне, це базова повага до своєї аудиторії в першу чергу", — написав ветеран.

Олександр наголосив, що інвалідність — це не вирок, а частина життя, яка не обмежує нашу здатність любити, мріяти й бути щасливими. Він вважає, що блогерка транслює думку, що людина в кріслі колісному не має права на стосунки. А це приниження. 

"Я прийшов на проєкт "Холостяк" не для того, щоб когось переконувати чи доводити свою "нормальність". Ми можемо будувати стосунки, ми мріємо про кохання та взаємність, нам не потрібен осуд та жаль за нашу інвалідність, ми хочемо досягати вершин і жити на повну", — додав Терен.

Нагадаємо, одна з учасниць "Холостяка" втратила дитину. Також Олександр Терен пояснив, чому поцілував майже усіх дівчат у 5-му випуску. 

шоу Холостяк блогери ветерани інвалідність Олександр "Терен" Будько

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