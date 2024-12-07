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Терен в ярості — як минув шостий випуск шоу "Холостяк"

7 грудня 2024 00:30
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Як минув шостий випуск "Холостяка" — Терен вигнав ще двох дівчат
Олександр Терен. Фото: СТБ
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Шостий випуск "Холостяка" минув не менш гаряче, ніж попередній. Одна з дівчат раптом вирішила поїхати додому, тому що не змогла витримати напругу на шоу. Це неабияк спантеличило головного героя Олександра Терена. 

Редакція Новини.LIVE стежить за реаліті. 

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Шостий випуск знімався у Львові та Києві. У місті Лева на невеликий термін залишилися із "Тереном" три учасниці: Юстина, Аліна і тарологиня Анастасія. Олександр Терен зустрівся з ними в книгарні.

Однак, якщо Настя та Юстина проявили себе позитивно, то Аліна викликала в холостяка змішані почуття і він засумнівався, чи дійсно подобається дівчині. 

Олександр Терен
Олександр Терен. Фото: СТБ

Анастасія ж зізналась, що з 14 років цікавиться езотерикою та йогою. Зокрема, обговорили і питання її переїзду з Лондону. Нібито готова повернутися до столиці України заради стосунків з Тереном. 

Перше індивідуальне побачення цього тижня отримала Юстина. Вони разом відвідали майстер-клас по грі на барабанах. Коли "Терен" розповів про свою затію, він довідався, що Юстина довго мріяла пограти на цьому музичному інструменті. Вона також розповіла, що закінчила музичну школу, але грати на барабанах виявилось складніше, ніж вона думала. 

Тим часом у Києві Віка відсвяткувала свій день народження з дівчатами, але вона очікувала, що цей день проведе з Тереном. Він же навіть особисто її не привітав. Лише прислав квіти та трилогію книг "Атлант розправив плечі", які не сподобалися дівчині.

Вікторія покинула шоу "Холостяк"
Вікторія покинула "Холостяк". Фото: СТБ

Через це тату-майстриня вирішила покинути проєкт і поїхати додому. Пізніше Олександр переглянув відеозвернення, в якому дівчина пояснила своє рішення образою через невдалий день народження. Терен назвав це "неправдивою причиною". Тому зателефонував їй і дізнався, що у дівчини також виникли юридичні проблеми. 

Втім, реаліті продовжується і Інна вирушила на побачення з холостяком. Вони допомагали в притулку для тварин і знову злилися в поцілунку. Водночас у столичному будинку інші дівчата плели маскувальну сітку для військових — таке завдання вигадав для них Терен.

Інна та Олександр Терен
Побачення Інни та Олександра Терена. Фото: скриншот

Пристрастей стало ще більше, коли Анастасія знайшла в себе в спальні вечірню сукню з листівкою "Час оголити дорослі почуття під латиноамериканські ритми". Вони разом спробували сили в хореографії, а саме повчились танцювати бачату. Однак між фізичного контакту було не достатньо, щоб ощасливити холостяка. Його турбує ставлення дівчини до публічності.

На церемонії троянд Терен ментально попрощався з Вікою, яка покинула проєкт. Також він відправив додому — Настю Анісімову.

Нагадаємо, герой шоу "Холостяк" Олександр Терен відреагував на коментар блогерки Тетяни Пренткович про стосунки з ветеранами. Також письменник Сергій Жадан раптом заговорив про участь у шоу "Холостяк".

шоу Холостяк ветерани телебачення війна кохання Олександр "Терен" Будько

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