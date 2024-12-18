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Холостяк Терен рассекретил "красные флажки" в женщинах

18 декабря 2024 22:15
Евгений Берестюк - Редактор
Холостяк Александр Терен назвал главные "красные линии" в женщинах
Ветеран войны, общественный деятель Александр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu
Евгений Берестюк - Редактор

Главный герой шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр Терен продолжает откровенно рассказывать о том, какую избранницу ищет. На этот раз 28-летний общественный деятель назвал так называемые "красные линии" в женщинах.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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На первое место главный герой телешоу поставил русскоязычность потенциальной избранницы. По словам уроженца Ровенской области, он не поддерживает это не то, что в отношениях, но и вообще. Также не будет строить отношения или крутить интригу с женщиной, у которой неуважение ко всему украинскому.

"Нехватка поддержки. Я много пробую нового в жизни. Возможно, не все эти вещи нужны, но чувствовать поддержку любимой — действительно важно. Отсутствие самостоятельности. Для меня важно, чтобы у моей любимой были свои интересы, цели и возможности их реализовывать. Я охотно помогу в этом", — отметил герой шоу "Холостяк".

Также в списке "красных флажков" Терена: недалекость, отсутствие чувства юмора, неумение или нежелание понимать словарь безбарьерности.

А вот последний пункт, а именно нежелание иметь пятерых детей, привел к активному обсуждению в комментариях. И это несмотря на то, что герой шоу "Холостяк" поставил соответствующие смайлики.

  • Рождение и воспитание пятерых детей несовместимы с профессиональными амбициями по самореализации, финансовой независимости и чувство юмора может заклинить где-то между третьим и четвертым декретом.
  • Если вы смотрели шоу, то он говорил об усыновлении тоже и это не сразу. Я не увидела, что он требует рожать ему пятерых детей.
  • Усыновление это очень хорошо, но сил и ресурса на воспитание нужно не меньше.
  • Если в будущем придумают, как мужчина может выносить ребенка, то хочу десять.

Отвечать на комментарии Терен традиционно не стал. Отметим, что новый эпизод шоу "Холостяк-13" выйдет в эфир уже в эту пятницу, 20 декабря.

Напомним, ранее мы писали, что участница "Холостяка" похвасталась знакомством с Илоном Маском. Также мы рассказывали, что Александр Терен впервые рассказал о пропавшем без вести брате.

шоу Холостяк ветераны телевидение любовь Александр "Терен" Будько

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