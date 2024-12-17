Учасниця "Холостяку 11" Надін Медведчук розповіла про знайомство з Ілоном Маском

Блогерка Надін Медведчук. Фото: instagram.com/nadin5_/

Учасниця "Холостяку 11" Надін Медведчук розповіла шанувальникам про знайомство із засновником SpaceX Ілоном Маском. За її словами, мультимільйонер "не вдягає корону" під час спілкуванні із простими людьми.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Марії Чаплін.

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Надін розповіла, що познайомилась із Маском під час благодійної зустрічі. Дівчина поцікавилась в засновника SpaceX питаннями міграції з Канади до Америки. Блогерці імпонує, те що відомий у всьому світі мультимільйонер спілкувався з нею, як проста людина.

"Його мама переїхала із Канади в Америку, це був дуже довгий процес і мене цікавила міграція. Він нормально зі мною спілкувався, наче ми знайомі цілий рік. Потім сказав, як я поїду назад в Нью-Йорк, можу полетіти з ними", — поділилась колишня учасниця "Холостяка".

Надін порівняла Маска із зірками в Україні. За її словами, з ними налагодити контакт значно важче.

"В Україні було навпаки, зірки вважають себе світового масштабу і зі звичайними людьми просто не будуть говорити, тому що вони такі круті", — додала вона.

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