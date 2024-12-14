Холостяк-13 — Олександр Терен вперше розповів про зниклого безвісти брата

Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Ветеран війни та головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен вперше розповів про свого брата, який вважається зниклим безвісти. Родина не втрачає надії знайти військового живим.

Відвертою історією про брата і те, як родина відреагувала на важке поранення Олександра, він розповів під час шоу "Холостяк".

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Олександр Терен про брата та поранення

На побаченні із Інною ветеран заговорив про болючу для себе тему. Олександр зізнався, що про своє рішення піти на фронт розповів батькам вже з позиції.

Про важке поранення та втрату ніг військовий також не наважився розповісти рідним одразу. Як поділився Терен, він дуже переживав, як це сприйме його мама.

"Було дуже боляче фізично, але мені було байдуже на те, що я втратив ноги. Я знав, наскільки це буде складно мамі. Взагалі батькам, татові й брату. Вже пройшло достатньо насправді часу — десь п'ять днів з моменту поранення, і вже тоді я тільки подзвонив і сказав. Розплакався і мама, і я. Сльози важко було стримувати", — поділився ветеран.

Олександр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Після поранення Олександра підтримували його батьки, друзі та брати. Однак, на жаль, один із рідних людей ветерана перестав виходити на зв'язок.

"Зараз один брат, який приїжджав, безвісти зниклий. Ймовірніше за все, що він загинув, на жаль. Але є велика надія на те, що він живий в полоні", — розповів холостяк.

Раніше Олександр Терен відреагував на наклепи про його поранення, які почали ширитися в мережі.

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