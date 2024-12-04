Терен осудил заявление Прентковича об отношениях с ветеранами.

Главный герой шоу "Холостяк" и ветеран Александр Терен. Фото: instagram/tsvit_terenu

Ветеран Александр Терен, ставший главным героем реалити о любви "Холостяк" , прокомментировал высказывание известного блогера. Он отреагировал на размышления Тани Пренткович о том, что она не смогла бы выстроить отношения с человеком с инвалидностью.

Свое мнение ветеран высказал в Instagram.

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Известный блогер Таня Пренткович, выехавшая за границу с мужем, высказалась о шоу "Холостяк". Она рассказала, что относится к главному герою ветерана Александру Терену хорошо, однако скорее всего не смогла бы "встречаться с человеком", прикованным к "инвалидной коляске".

Терен прокомментировал такое заявление достаточно критично. Он шокирован, что публичный человек не знает, как правильно обращаться к людям с инвалидностью, и распространяет нетолерантные нарративы в обществе.

"Грустно то, что медийные люди до сих пор не знают как правильно употреблять слова: не "инвалид", а человек с инвалидностью, не "коляска", а кресло колесное, это базовое уважение к своей аудитории в первую очередь", — написал ветеран.

Александр подчеркнул, что инвалидность — это не приговор, а часть жизни, которая не ограничивает нашу способность любить, мечтать и быть счастливыми. Он считает, что блогер транслирует мнение, что человек в колесном кресле не имеет права на отношения. А это унижение.

"Я пришел на проект "Холостяк" не для того, чтобы кого-то убеждать или доказывать свою "нормальность". Мы можем строить отношения, мы мечтаем о любви и взаимности, нам не нужно осуждение и жалость за нашу инвалидность, мы хотим достигать вершин и жить по полной", — добавил Терен.

Напомним, одна из участниц "Холостяка" потеряла ребенка. Также Александр Терен объяснил, почему поцеловал почти всех девушек в 5-м выпуске.