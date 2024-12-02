Холостяк-13 — учасниця зізналася, що втратила дитину

Вікторія Клочко. Фото: instagram.com/vikusia_klochko

Учасниця 13 сезону шоу "Холостяк", тату-майстриня Вікторія Клочкова, зробила відверте зізнання. На побаченні з головним героєм Олександром Тереном дівчина розповіла, що втратила дитину.

Про болючий спогад Вікторія розповіла під час індивідуального побачення з холостяком у п'ятому епізоді.

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У минулому випуску під час відеозвернення до холостяка дівчина сказала, що не хоче мати дітей, про яких він мріє. Тож Олександр вирішив відверто поговорити з Вікторією та дізнатися, що стало причиною такого рішення.

На побачені тату-майстриня все ж таки наважилася розповісти холостяку про свої болючий досвід. Вікторія зізналася, що під час минулих стосунків вона завагітніла, але втратила дитину.

"Я була вагітна, але втратила дитину. Я це дуже боляче пережила насправді. І хлопець мене не підтримав. Коли я зателефонувала йому, він навіть із лікарні мене не забрав. Мені було тоді дуже боляче" — розповіла дівчина.

Вікторія Клочко та Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Увесь цей час тату-майстрині вважала себе винною у тому, що сталося, адже в той період багато працювала та не

"Я залишилася наодинці з цими емоціями, з почуттям провини: що це я винна — своїми діями якимись, вчинками, тим, що я була неуважна до свого організму. Я тоді дуже багато працювала. Не знала просто, що я вагітна. Кілька місяців у мене була затримка, але я не звертала увагу не себе. Через мене загинуло маленьке життя. Через те, що я неуважно ставилася до себе, не чула якихось знаків свого організму. Якби я тоді звернула увагу на це, пішла на обстеження, можливо, було б зараз по-іншому", — поділилася учасниця.

Історія Вікторії дуже зачепила Олександра. За словами холостяка, він і подумати не міг, що колишній хлопець міг так вчинити із нею. Терен підтримав дівчину та був вдячний за те, що вона відкрилася йому.

Олександр Терен і Вікторія Клочко. Фото: instagram.com/holostyakstb

Раніше Олександр Терен виправдався за поцілунки з учасницями на шоу.

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