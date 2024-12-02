Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Учасниця "Холостяка" зізналася, що втратила дитину arrow

Учасниця "Холостяка" зізналася, що втратила дитину

2 грудня 2024 00:00
Марія Покровська - Редактор
Холостяк-13 — учасниця зізналася, що втратила дитину
Вікторія Клочко. Фото: instagram.com/vikusia_klochko
Марія Покровська - Редактор

Учасниця 13 сезону шоу "Холостяк", тату-майстриня Вікторія Клочкова, зробила відверте зізнання. На побаченні з головним героєм Олександром Тереном дівчина розповіла, що втратила дитину.

Про болючий спогад Вікторія розповіла під час індивідуального побачення з холостяком у п'ятому епізоді.

Читайте також:

Учасниця "Холостяк-13" розповіла про викидень

У минулому випуску під час відеозвернення до холостяка дівчина сказала, що не хоче мати дітей, про яких він мріє. Тож Олександр вирішив відверто поговорити з Вікторією та дізнатися, що стало причиною такого рішення. 

На побачені тату-майстриня все ж таки наважилася розповісти холостяку про свої болючий досвід. Вікторія зізналася, що під час минулих стосунків вона завагітніла, але втратила дитину.

"Я була вагітна, але втратила дитину. Я це дуже боляче пережила насправді. І хлопець мене не підтримав. Коли я зателефонувала йому, він навіть із лікарні мене не забрав. Мені було тоді дуже боляче" — розповіла дівчина.

Вікторія Клочко та Олександр Терен
Вікторія Клочко та Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Увесь цей час тату-майстрині вважала себе винною у тому, що сталося, адже в той період багато працювала та не 

"Я залишилася наодинці з цими емоціями, з почуттям провини: що це я винна — своїми діями якимись, вчинками, тим, що я була неуважна до свого організму. Я тоді дуже багато працювала. Не знала просто, що я вагітна. Кілька місяців у мене була затримка, але я не звертала увагу не себе. Через мене загинуло маленьке життя. Через те, що я неуважно ставилася до себе, не чула якихось знаків свого організму. Якби я тоді звернула увагу на це, пішла на обстеження, можливо, було б зараз по-іншому", — поділилася учасниця.

Історія Вікторії дуже зачепила Олександра. За словами холостяка, він і подумати не міг, що колишній хлопець міг так вчинити із нею. Терен підтримав дівчину та був вдячний за те, що вона відкрилася йому.

Олександр Терен і Вікторія Клочко
Олександр Терен і Вікторія Клочко. Фото: instagram.com/holostyakstb

Раніше Олександр Терен виправдався за поцілунки з учасницями на шоу.

Також ми писали, що головний герой "Холостяк-13" відреагував на жорсткий хейт в мережі.

шоу Холостяк шоу вагітність викидень Олександр "Терен" Будько

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:16 В мережі показали вражаючий проморолик бою Усик — Фʼюрі

1 грудня 2024

23:56 У Дніпрі затримали водія, який вчинив смертельну ДТП — фото

23:55 Виправдовувала агресію РФ перед сусідкою — яке рішення суду

23:44 Як вимикатимуть світло на Львівщині завтра — графік відключень

23:11 ШІ створив звуки, яких раніше ніхто не чув

22:53 На Харківщині судили батька, який п'ять років не платив аліменти

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

22:44 У Дніпрі автомобіль збив людей на пішоході — загинула дитина

22:30 ТЦК переходить на нові повістки, скоро їх стане більше — деталі

22:25 Скільки українців уже оформили єПідтримку — Зеленський відповів

22:09 Мешканця Одещини покарали за ухилення від військового обліку

00:16 В мережі показали вражаючий проморолик бою Усик — Фʼюрі

1 грудня 2024

23:56 У Дніпрі затримали водія, який вчинив смертельну ДТП — фото

23:55 Виправдовувала агресію РФ перед сусідкою — яке рішення суду

23:44 Як вимикатимуть світло на Львівщині завтра — графік відключень

23:11 ШІ створив звуки, яких раніше ніхто не чув

22:53 На Харківщині судили батька, який п'ять років не платив аліменти

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

22:44 У Дніпрі автомобіль збив людей на пішоході — загинула дитина

22:30 ТЦК переходить на нові повістки, скоро їх стане більше — деталі

22:25 Скільки українців уже оформили єПідтримку — Зеленський відповів

22:09 Мешканця Одещини покарали за ухилення від військового обліку

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК