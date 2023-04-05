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"Холостяк" Топольський напідпитку благав Лозовицьку повернутися до нього: "Це хайп"

5 квітня 2023 17:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бізнесмен Алекс Топольський та блогерка Катерина Лозовицька
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після фіналу дванадцятого сезону романтичного телевізійного шоу "Холостяк" багатьом глядачам одразу стало зрозуміло: бізнесмен Алекс Топольський та переможниця проєкту Катерина Лозовицька більше не разом.  33-річний головний герой шоу живе на Балі (Індонезія), тоді як дівчина залишилась в Україні. 

В новому інтерв’ю Лозовицька розповіла багато цікавого про Топольського. 

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Подробиці 

Одразу після прем’єри пост-шоу Катерина повідомила, що саме вона, а не Алекс, стала ініціаторкою розриву. Їй не вистачало уваги та турботи, на які вона, за її словами, заслуговувала. В новому інтерв’ю дівчина стверджує, що це було їхнє спільне рішення, але ініціювала розмову саме вона. 

Після фіналу дванадцятого сезону романтичного шоу "Холостяк" парочка тривалий час постила у соцмережах спільні фото. Хоча насправді Лозовицька та Топольський розійшлись вже через місяць.

"Це хайп. Все, що він робить, це аудиторія та підписники. Він мене так "обробляв" за цей тиждень, щоб я написала нормальний пост. Він мене просто обробляв: "Давай не розбивати серця мільйонам жінок, які вірять в цей проєкт". Я йому відповіла, що скажу правду", — розповіла Катерина.

Також, за словами переможниці шоу, Топольсикй шкодував, що вони розійшлись та хотів її повернути. Також він не міг пояснити, чому довів до фіналу іншу учасницю, Сашу Мудру. 

"Дзвонив він мені не в дуже тверезому стані. Тому я думаю, що це було щиро. Його образила Мудра, і він так: його образили, він прибіг до мене, казав: "Я тебе так поважаю...". Він мені писав декілька разів сентиментальні повідомлення, що він так жалкує, що мене не оцінив", — підсумувала Лозовицька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Топольський показав свою нову дівчину, з якою сходив на побачення. Також ми розповідали, що головний герой шоу "Холостяк-12" шокував українських підприємців умовами для співпраці.

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