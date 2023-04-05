"Холостяк" Топольский под хмельком умолял Лозовицкую вернуться к нему: "Это хайп"

Бизнесмен Алекс Топольский и блогер Екатерина Лозовицкая

После финала двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк" многим зрителям сразу стало ясно: бизнесмен Алекс Топольский и победительница проекта Екатерина Лозовицкая больше не вместе. 33-летний главный герой шоу живет на Бали (Индонезия), в то время как девушка осталась в Украине.

В новом интервью Лозовицкая рассказала много интересного о Топольском.

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Сразу после премьеры пост-шоу Екатерина сообщила, что именно она, а не Алекс, стала инициатором разрыва. Ей не хватало внимания и заботы, которых она, по ее словам, заслуживала. В новом интервью девушка утверждает, что это было их общее решение, но инициировала разговор именно она.

После финала двенадцатого сезона романтического шоу "Холостяк" парочка долгое время постила в соцсетях совместные фото. Хотя на самом деле Лозовицкая и Топольский разошлись уже через месяц.

"Это хайп. Все, что он делает, это аудитория и подписчики. Он меня так "обрабатывал" за эту неделю, чтобы я написала нормальный пост. Он меня просто обрабатывал: "Давай не разбивать сердца миллионам женщин, которые верят в этот проект". Я ему ответила, что скажу правду", — рассказала Екатерина.

Также, по словам победительницы шоу, Топольский жалел, что они разошлись и хотел ее вернуть. Также он не мог объяснить, почему довел до финала другую участницу, Сашу Мудрую.

"Звонил он мне не в очень трезвом состоянии. Поэтому я думаю, что это было искренне. Его оскорбила Мудрая, и он так: его обидели, он прибежал ко мне, говорил: "Я тебя так уважаю...". Он мне писал несколько раз сентиментальные сообщения, что он так сожалеет, что меня не оценил", — подытожила Лозовицкая.

Напомним, ранее мы писали, что Топольский показал свою новую девушку, с которой сходил на свидание. Также мы рассказывали, что главный герой шоу "Холостяк-12" шокировал украинских предпринимателей условиями для сотрудничества.