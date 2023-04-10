"Холостяк" Топольський наважився за лайки показати підписникам обличчя своєї дівчини
Головний герой дванадцятого сезону романтичного телевізійного шоу "Холостяк", бізнесмен Алекс Топольський, останні місяці живе на індонезійському острові Балі. Він щодня публікує десятки фото та відео у своїх соцмережах, показуючи чи не кожен свій крок.
В Instastories Топольський просив підписників підняти йому активність на сторінці в обмін на показ обличчя його дівчини.
Спочатку Алекс готовий був розсекретити свою кохану "всього" за 3000 вогників у сторіз. Коли він отримав їх, то вирішив не показувати дівчину, і підняв планку до п'яти тисяч реакцій. Багатьох підписників ця жадібність обурила.
Зараз Топольський активно продає один з онлайн курсів, тому робить все можливе, аби залучити якомога більше людей, які завітають на його сторінку. І авжеж заплатять за його курс 68 тисяч гривень.
Отримавши п’ять тисяч вогників Топольський, протермінувавши заявлену презентацію обличчя дівчини, таки показав її.
За словами Топольського, вони зустрічаються два місяці. Кохана Алекса — дизайнерка, у неї свій бренд одягу спідньої білизни. 33-річний учасник шоу "Холостяк" зізнався, що дівчину, ім’я якої він не назвав, не бентежить його участь в телепроєкті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Топольський шокував українських підприємців умовами для співпраці. Також ми розповідали, що Топольський прокоментував чутки про ескорт: чи працював він в секс-індустрії.