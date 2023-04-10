"Холостяк" Топольський наважився за лайки показати підписникам обличчя своєї дівчини

Учасник шоу "Холостяк-12", бізнесмен Алекс Тополький. Фото: stb.ua

Головний герой дванадцятого сезону романтичного телевізійного шоу "Холостяк", бізнесмен Алекс Топольський, останні місяці живе на індонезійському острові Балі. Він щодня публікує десятки фото та відео у своїх соцмережах, показуючи чи не кожен свій крок.

В Instastories Топольський просив підписників підняти йому активність на сторінці в обмін на показ обличчя його дівчини.

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Спочатку Алекс готовий був розсекретити свою кохану "всього" за 3000 вогників у сторіз. Коли він отримав їх, то вирішив не показувати дівчину, і підняв планку до п'яти тисяч реакцій. Багатьох підписників ця жадібність обурила.

Алекс Топольський підвищує ставки, аби показати обличчя своєї дівчини. Фото: Instagram/alex_topolsky

Зараз Топольський активно продає один з онлайн курсів, тому робить все можливе, аби залучити якомога більше людей, які завітають на його сторінку. І авжеж заплатять за його курс 68 тисяч гривень.

Отримавши п’ять тисяч вогників Топольський, протермінувавши заявлену презентацію обличчя дівчини, таки показав її.

Дівчина, з якою зустрічається Алекс Топольський. Фото: Instagram/alex_topolsky

За словами Топольського, вони зустрічаються два місяці. Кохана Алекса — дизайнерка, у неї свій бренд одягу спідньої білизни. 33-річний учасник шоу "Холостяк" зізнався, що дівчину, ім’я якої він не назвав, не бентежить його участь в телепроєкті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Топольський шокував українських підприємців умовами для співпраці. Також ми розповідали, що Топольський прокоментував чутки про ескорт: чи працював він в секс-індустрії.