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"Холостяк" Топольский решился за лайки показать подписчикам лицо своей девушки

10 апреля 2023 15:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Холостяк" Топольский решился за лайки показать подписчикам лицо своей девушки
Участник шоу "Холостяк-12", бизнесмен Алекс Тополький. Фото: stb.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Главный герой двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк", бизнесмен Алекс Топольский, последние месяцы живет на индонезийском острове Бали. Он ежедневно публикует десятки фото и видео в своих соцсетях, показывая едва ли не каждый свой шаг.

В Instastories Топольский просил подписчиков поднять активность на странице в обмен на показ лица его девушки.

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Поначалу Алекс готов был рассекретить свою любимую "всего" за 3000 огоньков в сториз. Когда он получил их, решил не показывать девушку, и поднял планку до пяти тысяч реакций. Многих подписчиков эта жадность возмутила.

Алекс Топольский повышает ставки, чтобы показать лицо своей девушки. Фото: Instagram/alex_topolsky

Сейчас Топольский активно продает один из онлайн курсов, поэтому делает все возможное, чтобы привлечь как можно больше людей, которые посетят его страницу. И конечно заплатят за его курс 68 тысяч гривен.

Получив пять тысяч огоньков Топольский, просрочив заявленную презентацию лица девушки, показал ее.

Девушка, с которой встречается Алекс Топольский. Фото: Instagram/alex_topolsky

По словам Топольского, они встречаются два месяца. Возлюбленная Алекса — дизайнер, у нее свой бренд одежды нижнего белья. 33-летний участник шоу "Холостяк" признался, что девушку, имя которой он не назвал, не смущает его участие в телепроекте.

Напомним, ранее мы писали, что Топольский шокировал украинских бизнесменов условиями для сотрудничества. Также мы рассказывали, что Топольский прокомментировал слухи об эскорте: работал ли он в секс-индустрии.

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