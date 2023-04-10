"Холостяк" Топольский решился за лайки показать подписчикам лицо своей девушки
Главный герой двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк", бизнесмен Алекс Топольский, последние месяцы живет на индонезийском острове Бали. Он ежедневно публикует десятки фото и видео в своих соцсетях, показывая едва ли не каждый свой шаг.
В Instastories Топольский просил подписчиков поднять активность на странице в обмен на показ лица его девушки.
Поначалу Алекс готов был рассекретить свою любимую "всего" за 3000 огоньков в сториз. Когда он получил их, решил не показывать девушку, и поднял планку до пяти тысяч реакций. Многих подписчиков эта жадность возмутила.
Сейчас Топольский активно продает один из онлайн курсов, поэтому делает все возможное, чтобы привлечь как можно больше людей, которые посетят его страницу. И конечно заплатят за его курс 68 тысяч гривен.
Получив пять тысяч огоньков Топольский, просрочив заявленную презентацию лица девушки, показал ее.
По словам Топольского, они встречаются два месяца. Возлюбленная Алекса — дизайнер, у нее свой бренд одежды нижнего белья. 33-летний участник шоу "Холостяк" признался, что девушку, имя которой он не назвал, не смущает его участие в телепроекте.
Напомним, ранее мы писали, что Топольский шокировал украинских бизнесменов условиями для сотрудничества. Также мы рассказывали, что Топольский прокомментировал слухи об эскорте: работал ли он в секс-индустрии.