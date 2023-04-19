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"Холостяк" Топольський не збирається повертатися до України: телезірка публічно пояснив причину

19 квітня 2023 07:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Холостяк" Топольський не збирається повертатися до України: телезірка публічно пояснив причину
Учасник шоу "Холостяк-12", бізнесмен Алекс Топольський. Фото: Instagram/alex_topolsky
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Головний герой 12-го сезону популярного телешоу "Холостяк", бізнесмен Алекс Топольський, вже не один місяць перебуває на індонезійському острові Балі, куди переїхав від початку повномасштабної війни. Телезірка насолоджується коктейлями, засмагає, зустрічається з дівчиною і публікує щоденно десятки фото та відео про своє життя і продає різні онлайн-курси. Все, але не про ситуацію в Україні. Це не могли не помітити шанувальники Алекса.

У своїх Instastories Топольский зізнався, чи повернеться він в Україну. 

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Зізнання "холостяка" 

Чимало шанувальників романтичного телешоу не розуміють, як в такі часи можна публікувати пальми та коктейлі. Деякі з них запитали в Алекса, чи не має в нього відчуття, що він випадає із контексту сучасної України. 

"Ні, я стежу за новинами та в курсі всього що відбувається, допомагаю пожертвуваннями. Я не публікую всього цього з однієї причини: намагаюсь акцентувати свою увагу на тому, що я можу зробити прямо тут і зараз, як можу допомогти своїх країні та родині", — не дуже чітко відповів Топольский, засмагаючи під сонцем.

Герой шоу "Холостяк" Алекс Топольський живе та відпочиває на Балі. Фото: Instagram/alex_topolsky

Також герою 12-го сезону телешоу "Холостяк" прямо запитали: коли він повернеться в Україну?

"Друзі, мені важко відповісти на це запитання, бо я вже 13 років там не мешкаю. Я люблю Україну всією душею, там мій дім, там я виріс. Але поки що я тут, працюю та розвиваюсь, щоб підтримувати свою сім'ю", — підсумував Топольський. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Топольський шокував українських підприємців умовами для співпраці. Також ми розповідали, що Топольський прокоментував чутки про ескорт: чи працював він в секс-індустрії.

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