"Холостяк" Топольский не собирается возвращаться в Украину: телезвезда публично объяснил причину
Главный герой 12-го сезона популярного телешоу "Холостяк", бизнесмен Алекс Топольский, уже не один месяц находится на индонезийском острове Бали, куда переехал с начала полномасштабной войны. Телезвезда наслаждается коктейлями, загорает, встречается с девушкой и публикует ежедневно десятки фото и видео о своей жизни и продает разные онлайн-курсы. Все, но не о ситуации в Украине. Это не могли не заметить поклонники Алекса.
В своих Instastories Топольский признался, вернется ли он в Украину.
Признание "холостяка"
Многие поклонники романтического телешоу не понимают, как в такие времена можно публиковать пальмы и коктейли. Некоторые из них спросили у Алекса, нет ли у него ощущения, что он выпадает из контекста современной Украины.
"Нет, я слежу за новостями и в курсе всего происходящего, помогаю пожертвованиями. Я не публикую всего этого по одной причине: стараюсь акцентировать свое внимание на том, что я могу сделать прямо здесь и сейчас, как могу помочь своим стране и семье", — не очень четко ответил Топольский, загорая под солнцем.
Также герою 12-го сезона телешоу "Холостяк" прямо спросили: когда он вернется в Украину?
"Друзья, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я уже 13 лет там не живу. Я люблю Украину всей душой, там мой дом, там я вырос. Но пока я здесь, работаю и развиваюсь, чтобы поддерживать свою семью", — подытожил Топольский.
Напомним, ранее мы писали, что Топольский шокировал украинских бизнесменов условиями для сотрудничества. Также мы рассказывали, что Топольский прокомментировал слухи об эскорте: работал ли он в секс-индустрии.