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"Холостяк" Топольский не собирается возвращаться в Украину: телезвезда публично объяснил причину

19 апреля 2023 07:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Холостяк" Топольский не собирается возвращаться в Украину: телезвезда публично объяснил причину
Участник шоу "Холостяк-12", бизнесмен Алекс Топольский. Фото: Instagram/alex_topolsky
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Главный герой 12-го сезона популярного телешоу "Холостяк", бизнесмен Алекс Топольский, уже не один месяц находится на индонезийском острове Бали, куда переехал с начала полномасштабной войны. Телезвезда наслаждается коктейлями, загорает, встречается с девушкой и публикует ежедневно десятки фото и видео о своей жизни и продает разные онлайн-курсы. Все, но не о ситуации в Украине. Это не могли не заметить поклонники Алекса.

В своих Instastories Топольский признался, вернется ли он в Украину.

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Многие поклонники романтического телешоу не понимают, как в такие времена можно публиковать пальмы и коктейли. Некоторые из них спросили у Алекса, нет ли у него ощущения, что он выпадает из контекста современной Украины.

"Нет, я слежу за новостями и в курсе всего происходящего, помогаю пожертвованиями. Я не публикую всего этого по одной причине: стараюсь акцентировать свое внимание на том, что я могу сделать прямо здесь и сейчас, как могу помочь своим стране и семье", — не очень четко ответил Топольский, загорая под солнцем.

Герой шоу "Холостяк" Алекс Топольский живет и отдыхает на Бали. Фото: Instagram/alex_topolsky

Также герою 12-го сезона телешоу "Холостяк" прямо спросили: когда он вернется в Украину?

"Друзья, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я уже 13 лет там не живу. Я люблю Украину всей душой, там мой дом, там я вырос. Но пока я здесь, работаю и развиваюсь, чтобы поддерживать свою семью", — подытожил Топольский.

Напомним, ранее мы писали, что Топольский шокировал украинских бизнесменов условиями для сотрудничества. Также мы рассказывали, что Топольский прокомментировал слухи об эскорте: работал ли он в секс-индустрии.

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