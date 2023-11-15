Хрещениця Пугачової пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна

Хрещениця Пугачової Аліна Галкіна. Фото: instagram.com/galkinalin

Племінниця Максима Галкіна та хрещениця Алли Пугачової Аліна пишно відзначила свій День народження у колишньому ресторані російського репера Моргенштерна. Гостям, окрім кулінарних вишукувань, подавали десерт "Іноагент".

Про це повідомляють росЗМІ.

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19-річна Аліна Галкіна — родичка Максима Галкіна і Алли Пугачової, яка і зараз залишається з ними у близьких стосунках: нещодавно дівчина приїжджала до них в гості в Ізраїль, а ще святкувала свій День народження у родинному колі на Кіпрі.

Родина Галкіних на Кіпрі. Фото: телеграм-канал Shot

Проте, повернувшись до Росії, де вона мешкає, дівчина вирішила відсвяткувати свій день ще і з друзями. Для цього вона арендувала цілий ресторан KAIF Provenance, що обійшлося їй в 1 мільйон рублів.

Раніше співвласником цього закладу був репер Моргенштерн, який залишив РФ, коли почалося повномасштабне вторгнення і його, так само як Максима Галкіна і Аллу Пугачову, визнали іноагентом.

Цікаво, що у цьому ресторані подають десерт з відповідною назвою — "Іноагент".

Поряд із професійними діджеями та барменами, гостей розважала і сама Аліна зі своїм братом Гришею: вони заспівали власну пісню.

Свій шикарний День народження транслювати у соціальних мережах дівчина не стала. Проте хтось, вірогідно, з гостей заходу "злив" відео зі свята.

Скриншот зі сторіс instagram.com/galkinalin

У своєму Instagram Аліна опублікувала скриншот новини про її вечірку і поцікавилася, хто злив цю інформацію у мережу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів.

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