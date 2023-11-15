Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Хрещениця Пугачової пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна arrow

Хрещениця Пугачової пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна

15 листопада 2023 15:05
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Хрещениця Пугачової пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна
Хрещениця Пугачової Аліна Галкіна. Фото: instagram.com/galkinalin
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Племінниця Максима Галкіна та хрещениця Алли Пугачової Аліна пишно відзначила свій День народження у колишньому ресторані російського репера Моргенштерна. Гостям, окрім кулінарних вишукувань, подавали десерт "Іноагент".

Про це повідомляють росЗМІ

Читайте також:

Витратила мільйон рублів на свято

19-річна Аліна Галкіна — родичка Максима Галкіна і Алли Пугачової, яка і зараз залишається з ними у близьких стосунках: нещодавно дівчина приїжджала до них в гості в Ізраїль, а ще святкувала свій День народження у родинному колі на Кіпрі. 

 

Семья Галкиных
Родина Галкіних на Кіпрі. Фото: телеграм-канал Shot

Проте, повернувшись до Росії, де вона мешкає, дівчина вирішила відсвяткувати свій день ще і з друзями. Для цього вона арендувала цілий ресторан KAIF Provenance, що обійшлося їй в 1 мільйон рублів.

 

Раніше співвласником цього закладу був репер Моргенштерн, який залишив РФ, коли почалося повномасштабне вторгнення і його, так само як Максима Галкіна і Аллу Пугачову, визнали іноагентом. 

Цікаво, що у цьому ресторані подають десерт з відповідною назвою — "Іноагент". 

Поряд із професійними діджеями та барменами, гостей розважала і сама Аліна зі своїм братом Гришею: вони заспівали власну пісню. 

Свій шикарний День народження транслювати у соціальних мережах дівчина не стала. Проте хтось, вірогідно, з гостей заходу "злив" відео зі свята. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/galkinalin

У своєму Instagram Аліна опублікувала скриншот новини про її вечірку і поцікавилася, хто злив цю інформацію у мережу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів. 

Також ми повідомляли, що друг Пугачової розповів, навіщо вона приїжджала в Росію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі