Хрещениця Пугачової пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна
Племінниця Максима Галкіна та хрещениця Алли Пугачової Аліна пишно відзначила свій День народження у колишньому ресторані російського репера Моргенштерна. Гостям, окрім кулінарних вишукувань, подавали десерт "Іноагент".
Про це повідомляють росЗМІ.
Витратила мільйон рублів на свято
19-річна Аліна Галкіна — родичка Максима Галкіна і Алли Пугачової, яка і зараз залишається з ними у близьких стосунках: нещодавно дівчина приїжджала до них в гості в Ізраїль, а ще святкувала свій День народження у родинному колі на Кіпрі.
Проте, повернувшись до Росії, де вона мешкає, дівчина вирішила відсвяткувати свій день ще і з друзями. Для цього вона арендувала цілий ресторан KAIF Provenance, що обійшлося їй в 1 мільйон рублів.
Раніше співвласником цього закладу був репер Моргенштерн, який залишив РФ, коли почалося повномасштабне вторгнення і його, так само як Максима Галкіна і Аллу Пугачову, визнали іноагентом.
Цікаво, що у цьому ресторані подають десерт з відповідною назвою — "Іноагент".
Поряд із професійними діджеями та барменами, гостей розважала і сама Аліна зі своїм братом Гришею: вони заспівали власну пісню.
Свій шикарний День народження транслювати у соціальних мережах дівчина не стала. Проте хтось, вірогідно, з гостей заходу "злив" відео зі свята.
У своєму Instagram Аліна опублікувала скриншот новини про її вечірку і поцікавилася, хто злив цю інформацію у мережу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів.
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