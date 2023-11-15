Крестница Пугачевой пышно отпраздновала 19-летие в бывшем ресторане Моргенштерна

Крестница Пугачевой Алина Галкина. Фото: instagram.com/galkinalin

Племянница Максима Галкина и крестница Аллы Пугачевой Алина шикарно отметила свой День рождения в бывшем ресторане российского рэпера Моргенштерна. Гостям, кроме кулинарных изысков, подавали десерт "Иноагент".

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Потратила миллион рублей на праздник

19-летняя Алина Галкина — родственница Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которая и сейчас остается с ними в близких отношениях: недавно девушка приезжала к ним в гости в Израиль, а еще праздновала свой День рождения в кругу семьи на Кипре.

Семья Галкиных на Кипре. Фото: телеграм-канал Shot

Однако, вернувшись в Россию, где она проживает, девушка решила отпраздновать свой день еще и с друзьями. Для этого она арендовала целый ресторан KAIF Provenance, что обошлось ей в 1 миллион рублей.

Ранее совладельцем этого заведения был рэпер Моргенштерн, покинувший РФ, когда началось полномасштабное вторжение и его, равно как Максима Галкина и Аллу Пугачеву, признали иноагентом.

Интересно, что в этом ресторане подают десерт с соответствующим названием — "Иноагент".

Наряду с профессиональными диджеями и барменами гостей развлекала и сама Алина со своим братом Гришей: они спели собственную песню.

Свой шикарный День рождения транслировать в социальных сетях девушка не стала. Однако кто-то, вероятно, из гостей мероприятия "слил" видео с праздника.

Скриншот со сторис instagram.com/galkinalin

В своем Instagram Алина опубликовала скриншот новости о ее вечеринке и поинтересовалась, кто слил эту информацию в сеть.

Напомним, ранее мы писали, что Пугачева гневно разгромила своих хейтеров.

Также мы сообщали, что друг Пугачевой рассказал, зачем она приезжала в Россию.