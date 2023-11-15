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Крестница Пугачевой пышно отпраздновала 19-летие в бывшем ресторане Моргенштерна

15 ноября 2023 15:05
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Крестница Пугачевой пышно отпраздновала 19-летие в бывшем ресторане Моргенштерна
Крестница Пугачевой Алина Галкина. Фото: instagram.com/galkinalin
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Племянница Максима Галкина и крестница Аллы Пугачевой Алина шикарно отметила свой День рождения в бывшем ресторане российского рэпера Моргенштерна. Гостям, кроме кулинарных изысков, подавали десерт "Иноагент".

Об этом сообщают РосСМИ.

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19-летняя Алина Галкина родственница Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которая и сейчас остается с ними в близких отношениях: недавно девушка приезжала к ним в гости в Израиль, а еще праздновала свой День рождения в кругу семьи на Кипре.

 

Семья Галкиных
Семья Галкиных на Кипре. Фото: телеграм-канал Shot

Однако, вернувшись в Россию, где она проживает, девушка решила отпраздновать свой день еще и с друзьями. Для этого она арендовала целый ресторан KAIF Provenance, что обошлось ей в 1 миллион рублей.

 

Ранее совладельцем этого заведения был рэпер Моргенштерн, покинувший РФ, когда началось полномасштабное вторжение и его, равно как Максима Галкина и Аллу Пугачеву, признали иноагентом.

Интересно, что в этом ресторане подают десерт с соответствующим названием "Иноагент".

Наряду с профессиональными диджеями и барменами гостей развлекала и сама Алина со своим братом Гришей: они спели собственную песню.

Свой шикарный День рождения транслировать в социальных сетях девушка не стала. Однако кто-то, вероятно, из гостей мероприятия "слил" видео с праздника.

 

Скриншот со сторис instagram.com/galkinalin

В своем Instagram Алина опубликовала скриншот новости о ее вечеринке и поинтересовалась, кто слил эту информацию в сеть.

Напомним, ранее мы писали, что Пугачева гневно разгромила своих хейтеров.

Также мы сообщали, что друг Пугачевой рассказал, зачем она приезжала в Россию.

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