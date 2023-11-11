Раби й холопи — Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів

Співачка Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Співачка Алла Пугачова після виїзду за кордон часто потерпає від нападу критиків. Зірка переїхала до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Як ставиться до всіх, хто незадоволений нею, артистка висловилася у своєму Instagram.

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За словами артистки, їй смішно і сумно спостерігати за купкою заздрісників та наклепників. Тож вона закликала їх не витрачати час на неї.

Співачка Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey/

"Ви такі кумедні! До речі, саме вас я назвала рабами і холопами, народ у цьому випадку ні до чого, він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і шкодую, а ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками та нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила та співала, жертвувала своїм здоров'ям та особистим життям. Не вийде це у вас, хоч би як ви старалися. Тож не витрачайте сили свої та кошти на марні спроби знищити мене чи знецінити моє життя та творчість. Моя багатомільйонна армія шанувальників мене не зрадить!", — коментує Пугачова.

Зірка зазначила, що свою місію виконала. Вона давно не співає, і її долею керує всесвіт.

"І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові (після Чорнобиля — дякую, хоч щось залишилося). І голос мій стомлений все одно звучить, якщо врахувати, що півстоліття незважаючи на хвороби, я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі. І ноги ходять, і очі бачать, і вуха чують. Гроші мої рахуєте? Так, я працювала, я їх заробляла на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свою зоряну годину і бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Пугачова. Як зручно, чи не так? Та й не в грошах щастя. Свобода — це головне багатство. І я її в собі березі, цим живу і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом", — запевнила зірка.

Нагадаємо, Максим Галкін опублікував фото з дружиною Аллою Пугачовою у Сігулді, місті у Латвії.

Раніше повернення Пугачової до свого замку під Москвою зняли на відео.