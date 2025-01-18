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Христина Горняк розплакалася після масованої атаки по Україні

18 січня 2025 14:48
Марія Покровська - Редактор
Масований обстріл України 17-18 січня - Христина Горняк розплакалася після атаки
Христина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor
Марія Покровська - Редактор

Блогерка та нотаріуска Христина Горняк емоційно відреагувала на черговий масований обстріл України з боку РФ. Ексдружина Володимира Остапчука неабияк засмучена тим, через що проходять українці.

Своїми емоціями блогерка поділилася в Instagram

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Христина Горняк відреагувала на атаку по Україні

Христина вийшла на зв'язок із підписниками на тлі для всіх українців — 17 січня армія РФ завдала удару по Кривому Рогу, а зранку 18 січня обстріляла Київ та Запоріжжя ракетами.

"Яка жахлива ніч по всій Україні... Хоча, як і всі ночі з лютого 2022 року. Як ви? Сім'ям загиблих щирі співчуття... Невимовний біль від усього, що відбувається в нашій країні... Знаю, що всі дуже втомились, розумію, що багато хто просто зневірився, а багато кому, можливо дуже лячно, що буде далі, та якось мені здається, що зараз, як ніколи треба, ще дужче підтримувати тих, хто щосили, віддаючи своє життя, вигризає нашу землю у ворога", — написала Горняк.

Масований удару по Україні - Христина Горняк відреагувала
Христина Горняк відреагувала на обстріли. Фото: instagram.com/kristygor

Христина обурилася тим, що у такий складний час люди проходять повз допомоги воїнам, а дехто навіть блокує дописи із бором коштів. Тож блогерка закликала не ігнорувати донати та надавати їм розголосу.

"Я в повному стресі, коли Instagram і ви мене баните через мої збори для воїнів! Хто б що не говорив, та коли йде збір, або військова тема, то статистика в повній п**ді! Тобто моє відео перед дзеркалом набере в сторіз 30 тис. переглядів, а відео, де я дарую айфон за донат набрало 12 тис переглядів! Люди! Ау! Прошу вас не проходьте повз сторіз зі зборами блогерів, якщо Інста наші рейтинги опустить вниз, то колосальна підтримка військових теж піде вниз! Повірте мені!" — закликала Горняк.

Христина Горняк закликала українців донатити
Христина Горняк попросила донатити. Фото: instagram.com/kristygor

На тлі моторошної атаки та проблем зі зборами для воїнів блогерка не змогла стримати емоцій та розплакалася на відео у соцмережі.

Ексдружина Остапчука розплакалася в stories
Христина Горняк розплакалася в stories. Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, Ольга Сумська опинилася в неподалік від вибуху ракети у Києві.

Також ми писали, що відома українська акторка має наміри піти на фронт.

соцмережі обстріли українські зірки війна в Україні Христина Горняк

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19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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