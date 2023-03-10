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Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

10 березня 2023 11:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Христина Соловій
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяця відбулась прем’єра кліпу на романтичний саундтрек "Мови вітру" до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який виконали Артем Пивоваров та Христина Соловій. Тепер співачка окремо презентувала відео до іншої пісні, яка лунає у завершальній сцені мультфільму.

Кліп на композицію "Лісова пісня" доступний на YouTube каналі співачки. 

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Деталі 

Христина є авторкою слів, а також композиторкою саундтреку. Над аранжуванням працювали саундпродюсери Павло Литвиненко та Євген Філатов (The Maneken). Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником — Сергій Ревуцький, а образ створили Віталій Бірківський та Дмитро Грушківський.

"Лісова пісня" Лесі Українки — моя настільна книга ще з дитинства, я була кільканадцять разів на виставі у театрі Курбаса. Образ Мавки — мій улюблений в українському бестіарії. І я мала мрію бути причетною до створення нової культурної спадщини України, яка є триб’ютом Лесі Українці. Мені важливо бути у цьому процесі співтворцем. Переглядаючи робочі матеріали мультфільму, я розуміла, що в анімаційному фільмі історія й образ Мавки зовсім інші, ніж у першоджерелі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня", себто її повне переосмислення. Відтак, я бачила своїм завданням написати пісню, лірика і музика якої буде натхненна Лесиними поезіями та стилем словопису", — прокоментувала прем’єру Христина Соловій. 

У кліпі перетинаються два світи: в одному — герої анімаційного фільму, в іншому — Соловій, яка сама стає Мавкою у реальному світі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що за перший вікенд прокату "Мавка. Лісова пісня" зібрала 24 млн 900 тисяч гривень. Було продано 189 тисяч квитків. Це стало рекордом серед українських фільмів.

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