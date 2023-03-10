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Христина Соловий презентовала клип к саундтреку мультфильма "Мавка. Лесная песня"

10 марта 2023 11:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Христина Соловий
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце состоялась премьера клипа на романтический саундтрек "Мови вітру" к анимационному фильму "Мавка. Лесная песня", который исполнили Артем Пивоваров и Христина Соловий. Теперь певица отдельно представила видео на другую песню, которая звучит в завершающей сцене мультфильма.

Клип на композицию "Лісова пісня" доступен на YouTube канале певицы.

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Подробности

Христина является автором слов, а также композитором саундтрека. Над аранжировкой работали саундпродюсеры Павел Литвиненко и Евгений Филатов (The Maneken). Режиссером-постановщиком видеоработы выступил Андрей Колесник, оператором-постановщиком — Сергей Ревуцкий, а образ создали Виталий Бирковский и Дмитрий Грушковский.

"Лісова пісня" Леси Украинки — моя настольная книга еще с детства, я была несколько раз на спектакле в театре Курбаса. Образ Мавки мой любимый в украинском бестиарии. И я имела мечту быть причастной к созданию нового культурного наследия Украины, которое является трибьютом Леси Украинцы. Мне важно быть в этом процессе со-творцем. Просматривая рабочие материалы мультфильма, я понимала, что в анимационном фильме история и образ Мавки совсем другие, чем у первоисточника драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", то есть ее полное переосмысление. Следовательно, я видела своей задачей написать песню, лирику и музыку которой будет вдохновлена Лесиными поэзиями и стилем словописи", — прокомментировала премьеру Христина Соловий .

В клипе пересекаются два мира: в одном — герои анимационного фильма, в другом — Соловий, которая сама становится Мавкой в реальном мире.

Напомним, ранее мы писали, что за первый уикенд проката "Мавка. Лесная песня" собрала 24 млн 900 тысяч гривен. Было продано 189 тысяч билетов. Это стало рекордом среди украинских фильмов.

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