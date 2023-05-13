Хто сьогодні виступатиме у фіналі "Євробачення-2023": всі учасники та пісні
Сьогодні, 13 травня, в англійському Ліверпулі пройде фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За перемогу змагатимуться 26 конкурсантів з різних куточків світу. 20 з них потрапили до фіналу завдяки кваліфікації у півфіналах, які відбулися напередодні.
Новини.LIVE покаже номери учасників "Євробачення-2023" в порядку їхнього виступу в прямому етері, який стартує о 22:00 за київським часом, та розкаже про фаворитів.
Хто претендує на перемогу
Згідно з даними букмекерів, у Ліверпулі переможе представниця від Швеції, співачка Loreen. Вона вже брала участь в "Євробаченні" 2012 року в Азербайджані, де посіла перше місце.
Іншим фаворитом, який не сильно відстає від шведки є фінський виконавець Käärijä. Йому пророкують на конкурсі друге місце. Водночас український гурт TVORCHI за прогнозами посяде третю сходинку.
Втім, слід враховувати, що букмекери не раз помилялися. А окрім глядачів, свої бали дають члени національного журі тієї чи іншої країни.
1. Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
2. Португалія: Mimicat — Ai Coração
3. Швейцарія: Remo Forrer — Watergun
4. Польща: Blanka — Solo
5. Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava
6. Франція: La Zarra — Évidemment
7. Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart
8. Іспанія: Blanca Paloma — Eaea
9. Швеція: Loreen — Tattoo
10. Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje
11. Італія: Marco Mengoni — Due Vite
12. Естонія: Alika — Bridges
13. Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha
14. Чехія: Vesna — My Sister's Crown
15. Австралія: Voyager — Promise
16. Бельгія: Gustaph — Because Of You
17. Вірменія: Brunette — Future Lover
18. Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna
19. Україна: TVORCHI — Heart Of Steel
20. Норвегія: Alessandra — Queen of Kings
21. Німеччина: Lord of the Lost — Blood & Glitter
22. Литва: Monika Linkytė — Stay
23. Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn
24. Словенія: Joker Out — Carpe Diem
25. Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!
26. Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song
Нагадаємо, раніше ми писали, що представниця Естонії на "Євробаченні-2023" обурила деяких українців, бо виступала в окупованому Криму. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення-2023".