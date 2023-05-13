Хто сьогодні виступатиме у фіналі "Євробачення-2023": всі учасники та пісні

Учасники пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 13 травня, в англійському Ліверпулі пройде фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За перемогу змагатимуться 26 конкурсантів з різних куточків світу. 20 з них потрапили до фіналу завдяки кваліфікації у півфіналах, які відбулися напередодні.

Новини.LIVE покаже номери учасників "Євробачення-2023" в порядку їхнього виступу в прямому етері, який стартує о 22:00 за київським часом, та розкаже про фаворитів.

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Хто претендує на перемогу

Згідно з даними букмекерів, у Ліверпулі переможе представниця від Швеції, співачка Loreen. Вона вже брала участь в "Євробаченні" 2012 року в Азербайджані, де посіла перше місце.

Іншим фаворитом, який не сильно відстає від шведки є фінський виконавець Käärijä. Йому пророкують на конкурсі друге місце. Водночас український гурт TVORCHI за прогнозами посяде третю сходинку.

Втім, слід враховувати, що букмекери не раз помилялися. А окрім глядачів, свої бали дають члени національного журі тієї чи іншої країни.

1. Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

2. Португалія: Mimicat — Ai Coração

3. Швейцарія: Remo Forrer — Watergun

4. Польща: Blanka — Solo

5. Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava

6. Франція: La Zarra — Évidemment

7. Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart

8. Іспанія: Blanca Paloma — Eaea

9. Швеція: Loreen — Tattoo

10. Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje

11. Італія: Marco Mengoni — Due Vite

12. Естонія: Alika — Bridges

13. Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha

14. Чехія: Vesna — My Sister's Crown

15. Австралія: Voyager — Promise

16. Бельгія: Gustaph — Because Of You

17. Вірменія: Brunette — Future Lover

18. Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna

19. Україна: TVORCHI — Heart Of Steel

20. Норвегія: Alessandra — Queen of Kings

21. Німеччина: Lord of the Lost — Blood & Glitter

22. Литва: Monika Linkytė — Stay

23. Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn

24. Словенія: Joker Out — Carpe Diem

25. Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!

26. Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song

Нагадаємо, раніше ми писали, що представниця Естонії на "Євробаченні-2023" обурила деяких українців, бо виступала в окупованому Криму. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення-2023".