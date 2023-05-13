Кто сегодня будет выступать в финале "Евровидения-2023": все участники и песни
Сегодня, 13 мая, в английском Ливерпуле пройдет финал 67-го песенного конкурса "Евровидение-2023". За победу будут соревноваться 26 конкурсантов из разных уголков мира. 20 из них попали в финал благодаря квалификации в полуфиналах, которые прошли накануне.
Новини.LIVE покажет номера участников "Евровидения-2023" в порядке их выступления в прямом эфире, который стартует в 22:00 по киевскому времени, и расскажет о фаворитах.
Кто претендует на победу
Согласно данным букмекеров, в Ливерпуле победит представительница от Швеции певица Loreen. Она уже участвовала в "Евровидении" 2012 года в Азербайджане, где заняла первое место.
Другим фаворитом, не сильно отстающим от шведки, является финский исполнитель Käärijä. Ему прочат на конкурсе второе место. В то же время украинская группа TVORCHI по прогнозам займет третье место.
Впрочем, следует учитывать, что букмекеры не раз ошибались. А кроме зрителей свои баллы дают члены национального жюри той или иной страны.
1. Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
2. Португалия: Mimicat — Ai Coração
3. Швейцария: Remo Forrer — Watergun
4. Польша: Blanka — Solo
5. Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava
6. Франция: La Zarra — Évidemment
7. Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart
8. Испания: Blanca Paloma — Eaea
9. Швеция: Loreen — Tattoo
10. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje
11. Италия: Marco Mengoni — Due Vite
12. Эстония: Alika — Bridges
13. Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha
14. Чехия: Vesna — My Sister's Crown
15. Австралия: Voyager — Promise
16. Бельгия: Gustaph — Because Of You
17. Армения: Brunette — Future Lover
18. Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna
19. Украина: TVORCHI — Heart Of Steel
20. Норвегия: Alessandra — Queen of Kings
21. Германия: Lord of the Lost — Blood & Glitter
22. Литва: Monika Linkytė — Stay
23. Израиль: Noa Kirel — Unicorn
24. Словения: Joker Out — Carpe Diem
25. Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!
26. Великобритания: Mae Muller — I Wrote A Song
Напомним, ранее мы писали, что представительница Эстонии на "Евровидении-2023" возмутила некоторых украинцев, выступив в оккупированном Крыму. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль показала, что происходит за кулисами "Евровидения-2023".