Кто сегодня будет выступать в финале "Евровидения-2023": все участники и песни

Участники песенного конкурса "Евровидение-2023". Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 13 мая, в английском Ливерпуле пройдет финал 67-го песенного конкурса "Евровидение-2023". За победу будут соревноваться 26 конкурсантов из разных уголков мира. 20 из них попали в финал благодаря квалификации в полуфиналах, которые прошли накануне.

Новини.LIVE покажет номера участников "Евровидения-2023" в порядке их выступления в прямом эфире, который стартует в 22:00 по киевскому времени, и расскажет о фаворитах.

Читайте также:

Кто претендует на победу

Согласно данным букмекеров, в Ливерпуле победит представительница от Швеции певица Loreen. Она уже участвовала в "Евровидении" 2012 года в Азербайджане, где заняла первое место.

Другим фаворитом, не сильно отстающим от шведки, является финский исполнитель Käärijä. Ему прочат на конкурсе второе место. В то же время украинская группа TVORCHI по прогнозам займет третье место.

Впрочем, следует учитывать, что букмекеры не раз ошибались. А кроме зрителей свои баллы дают члены национального жюри той или иной страны.

1. Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

2. Португалия: Mimicat — Ai Coração

3. Швейцария: Remo Forrer — Watergun

4. Польша: Blanka — Solo

5. Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava

6. Франция: La Zarra — Évidemment

7. Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart

8. Испания: Blanca Paloma — Eaea

9. Швеция: Loreen — Tattoo

10. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje

11. Италия: Marco Mengoni — Due Vite

12. Эстония: Alika — Bridges

13. Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha

14. Чехия: Vesna — My Sister's Crown

15. Австралия: Voyager — Promise

16. Бельгия: Gustaph — Because Of You

17. Армения: Brunette — Future Lover

18. Молдова: Pasha Parfeni — Soarele şi Luna

19. Украина: TVORCHI — Heart Of Steel

20. Норвегия: Alessandra — Queen of Kings

21. Германия: Lord of the Lost — Blood & Glitter

22. Литва: Monika Linkytė — Stay

23. Израиль: Noa Kirel — Unicorn

24. Словения: Joker Out — Carpe Diem

25. Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!

26. Великобритания: Mae Muller — I Wrote A Song

Напомним, ранее мы писали, что представительница Эстонии на "Евровидении-2023" возмутила некоторых украинцев, выступив в оккупированном Крыму. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль показала, что происходит за кулисами "Евровидения-2023".