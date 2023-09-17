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Хутряна шапка і замотане обличчя: Каньє Вест і Б’янка Ценчорі знову епатують

17 вересня 2023 18:06
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Хутряна шапка і замотане обличчя: Каньє Вест і Б’янка Ценчорі знову епатують
Каньє Вест і Б'янка Ценчорі на Лондонському тижні моди. Фото SplashNews.com
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко


Скандальна парочка — репер Каньє Вест і його нова дружина архітекторка Б’янка Ценчорі з'явилися на Лондонському тижні моди в екстравагантних образах. Проте прихильники пари зауважили, що на Б’янці все ж було більше одягу ніж зазвичай, коли вона з'являється на публіці.

Про це пише Daily Mail.

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У столиці Англії проходить популярна зіркова подія — Лондонський тиждень моди. На ньому з'явився Каньє Вест разом зі своєю 28-річною дружиною Б’янкою Ценчорі і, звісно ж, вони привернули до себе всю увагу. 

 

Канье Вест Бьянка Ценчори
Каньє Вест і Б'янка Ценчорі на Лондонському тижні моди. Фото SplashNews.com
Бьянка Ценчори
Б'янка Ценчорі на Лондонському тижні моди. Фото SplashNews.com
Канье Вест Бьянка Ценчори
Каньє Вест і Б'янка Ценчорі на Лондонському тижні моди. Фото SplashNews.com

Б’янка одягнула в'язане боді, підбори і велику хутряну шапку, яка чимось нагадує традиційний головний убір грузинів. Її 46-річний чоловік не зраджував звичкам: одягнув усе чорне і замотав голову одягом так, що було видно лише очі. 

 

Бьянка Ценчори
Б'янка Ценчорі на Лондонському тижні моди. Фото SplashNews.com

Проте очевидним був той факт, що у цьому образі Б’янка Ценчорі мала набагато стриманіший вигляд, ніж коли з'являється у прозорому комбінезоні чи топлес. 

Нагадаємо, скандальна дружина Каньє Веста в Італії топлес ходила на шопінг. А сам репер переплановує свій розкішний маєток під бомбосховище.


 

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