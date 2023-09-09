Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скандальна дружина Каньє Веста топлес сходила на шопінг arrow

Скандальна дружина Каньє Веста топлес сходила на шопінг

9 вересня 2023 10:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальна дружина Каньє Веста топлес сходила на шопінг
Репер Каньє Вест с дружиною. Фото: instagram.com/entertainmenttakeover_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина Каньє Веста Б'янка Ценчорі була помічена, коли прогулювалася Італією топлес, тримаючи фіолетову подушку, щоб прикрити груди. Вихід стався на тлі поліцейського розслідування щодо "розпусної" поведінки пари.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Черговий епатажний вихід

28-річна австралійська архітекторка, яка приміряла купу ексцентричних нарядів з тих пір, як вони з 46-річним репером почали зустрічатися в січні, вийшла в обтягуючих нюдових штанях і без сорочки.

 

Каньє Вест з дружиною
Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста.
Дружина Каньє Веста. Фото: BACKGRID

Б’янка тримала подушку над грудьми, щоб приховати їх від публіки, коли вони з Каньє виходили з готелю у Флоренції рано вранці. Пізніше місцевий фотограф розповів, що пара насолоджувалася шопінгом у дизайнерському магазині Marni.

Б’янку бачили з подушкою, коли вони з Каньє насолоджувались пізньою вечерею.

З моменту прибуття пари до Італії минулого місяця їхній вигляд постійно викликав гнів у місцевих жителів. Користувачі соціальних мереж назвали "нешанобливим" такий образ у країні, яка відома своєю консервативною католицькою спадщиною.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історії жахів".

Раніше Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз