Скандальна дружина Каньє Веста топлес сходила на шопінг

Репер Каньє Вест с дружиною. Фото: instagram.com/entertainmenttakeover_/

Дружина Каньє Веста Б'янка Ценчорі була помічена, коли прогулювалася Італією топлес, тримаючи фіолетову подушку, щоб прикрити груди. Вихід стався на тлі поліцейського розслідування щодо "розпусної" поведінки пари.

Про це пише Daily Mail.

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28-річна австралійська архітекторка, яка приміряла купу ексцентричних нарядів з тих пір, як вони з 46-річним репером почали зустрічатися в січні, вийшла в обтягуючих нюдових штанях і без сорочки.

Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста. Фото: BACKGRID

Б’янка тримала подушку над грудьми, щоб приховати їх від публіки, коли вони з Каньє виходили з готелю у Флоренції рано вранці. Пізніше місцевий фотограф розповів, що пара насолоджувалася шопінгом у дизайнерському магазині Marni.

Б’янку бачили з подушкою, коли вони з Каньє насолоджувались пізньою вечерею.

З моменту прибуття пари до Італії минулого місяця їхній вигляд постійно викликав гнів у місцевих жителів. Користувачі соціальних мереж назвали "нешанобливим" такий образ у країні, яка відома своєю консервативною католицькою спадщиною.

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