Меховая шапка и перемотанное лицо: Канье Уэст и Бьянка Сенсори снова эпатируют

Канье Уэст и Бьянка Сенсори на Лондонской неделе моды. Фото: SplashNews.com



Скандальная парочка — рэппер Канье Уэст и его новая жена архитекторша Бьянка Сенсори появились на Лондонской неделе моды в экстравагантных образах. Однако поклонники пары заметили, что на Бьянке все же было больше одежды, чем обычно, когда она появляется на публике.

Об этом пишет Daily Mail .

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В столице Англии проходит популярное звездное событие — Лондонская неделя моды. На нем появился Канье Уэст вместе со своей 28-летней женой Бьянкой Сенсори и, конечно же, они привлекли к себе все внимание.

Канье Уэст и Бьянка Сенсори на Лондонской неделе моды. Фото: SplashNews.com

Бьянка Сенсори на Лондонской неделе моды. Фото: SplashNews.com

Канье Уэст и Бьянка Сенсори на Лондонской неделе моды. Фото: SplashNews.com

Бьянка надела вязаное боди, каблуки и большую меховую шапку, чем-то напоминающую традиционный головной убор Грузии. Ее 46-летний муж не изменял привычкам: надел все черное и замотал голову одеждой так, что было видно только глаза.

Бьянка Сенсори на Лондонской неделе моды. Фото: SplashNews.com

Однако очевидным был тот факт, что в этом образе Бьянка Сенсори выглядела гораздо более сдержанно, чем когда появляется в прозрачном комбинезоне или топлесс на улице.

Напомним, скандальная жена Канье Уэста в Италии топлесс ходила на шоппинг. А сам рэппер перепланирует свое роскошное имение под бомбоубежище.