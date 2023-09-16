Без вікон та електрики: Каньє Вест переплановує свій розкішний маєток під бомбосховище

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewestlover911/

Репер Каньє Вест хотів зняти вікна та прибрати електрику зі свого будинку в Малібу вартістю 57 мільйонів доларів. Все для того, щоб перетворити його на "бомбосховище 1910-х років".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Бомбосховище для зірки

На 46-річного репера подав до суду колишній керівник проекту реконструкції Тоні Саксон, який стверджує, що його звільнили після того, як він "висловив занепокоєння щодо надзвичайною небезпекою таких дій".

Відповідно до позову, поданого до Вищого суду округу Лос-Анджелес, архітектор був найнятий для проекту у вересні 2021 року і працював 16 годин на день на пляжному будиночку. Саксон стверджує, що спав на підлозі будинку, оскільки працював "менеджером проекту, сторожем і цілодобовою охороною" майна.

Будинок під час реконструкції. Фото: BACKDRID

Будинок під час реконструкції. Фото: BACKDRID

Саксон стверджує, що Вест заплатив йому лише за один тиждень роботи та ігнорував усі його занепокоєння, доки його зрештою не звільнили в листопаді 2021 року після того, як він відмовився зняти з будинку вікна та прибрати електрику.

Каньє запропонував перенести великі генератори всередину будинку, але Саксон хвилювався, що це може призвести до пожежі.

Чоловік стверджує, що Каньє погрожував йому і сказав, що його вважатимуть "ворогом", якщо він не виконає бачення Каньє. Коли Саксон продовжував не погоджуватися, Каньє сказав йому "йти до біса", йдеться у позові.

Саксон також стверджує, що хіп-хоп-магнат сказав йому:

"Якщо ти не будеш робити те, що я кажу, ти не будеш на мене працювати, я більше не буду твоїм другом, і ти просто бачитимеш мене по телевізору".

Після того, як він сказав реперу, що не дивиться телевізор, його відразу ж звільнили.

У позові Саксон сказав, що бачення репера щодо будинку полягало в тому, щоб зробити щось на зразок "бомбосховища 1910-х років", як повідомляє NBC News, і знести мармурові ванні кімнати, а також прибрати вікна, сантехніку та електрику.

Будинок до реконструкції. Фото: Shutterstock

Також повідомляється, що він хотів замінити сходи на гірки.

Зараз Саксон подає до суду на колишнього чоловіка Кім Кардашьян за низку порушень трудового кодексу, понад 1 мільйон доларів невиплаченої зарплати та відшкодування збитків.

"Ми мали все це викинути і начебто побудувати для нього печеру Бетмена", — пояснив Саксон, додавши, що реперу хотілося мати місце, де він міг би "сховатися від Клінтонів і Кардаш’ян".

У той час як Саксон вважав, що будинок був більше "мистецьким проектом", пізніше він зрозумів, що Каньє насправді хоче жити в ньому.

Він сказав, що Каньє "не хоче електрики", а лише рослин, свічок, світло від батареї. І він просто хотів, щоб усе було відкрито й темно.

На останніх фотографіях будинку видалено масивні вікна від підлоги до стелі з видом на океан, залишивши цю сторону відкритою для всіх стихій.

Зараз всередині будинок руйнується, а металеві поручні іржавіють після впливу солоного повітря, вітру та води.

У вересні 2021 року Вест придбав свою нерухомість на березі океану площею 4000 квадратних футів. Вона мала гігантські вікна, що виходять на океан.

Він звернувся за допомогою до відомого японського архітектора Тадао Андо та залучив найкращих підрядників.

Але до наступного літа ремонтні роботи припинилися, і потрощений особняк без вікон залишився порожнім.

Сусіди артиста у Малібу розповіли TMZ, що його маєток "залишили гнити" і що вони "нікого не бачили там багато місяців".

Минулого літа Каньє бачили на території власності, перевіряючим прогрес, але з того часу його імперія драматично розвалилася після того, як він зробив кілька антисемітських висловлювань, що призвело до втрати близько 1,6 мільярда доларів його власного капіталу та виключення зі списку мільярдерів Forbes, повідомляє CBS News.

Каньє має кілька інших об’єктів нерухомості по всій країні, у тому числі чималеньке ранчо в Калабасасі, Лос-Анджелес, яке він придбав приблизно за 3 мільйони доларів у 2019 році. Він також володіє ще одним великим ранчо у Вайомінгу, яке він придбав кілька років тому.

Нагадаємо, охочі можуть заночувати у триповерховому будинку Барбі безкоштовно.

Раніше стало відомо, який вигляд має райський куточок Бреда Пітта за 20 мільйонів.