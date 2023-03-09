Болезнь Брюса Уиллиса невероятно повысила статистику на одном из сайтов: какого именно

Голливудский актер Брюс Уиллис

В прошлом месяце семья американского актера Брюса Уиллиса объявила, что он страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению. В дни, когда стало известно, показатели посещения одного из сайтов выросли на тысячи процентов.

Об этом сообщает издание Sky News.

Подробности

Исполнительный директор общества болезни Альцгеймера Кейт Ли рассказала, что сайт Alzheimers.org.uk в период с 14 по 17 февраля посетили на 12 000% больше обычного. Неутешительный диагноз голливудского актера привлек внимание к болезни.

Она поделилась этим показателем на мероприятии по случаю благотворительной кампании по изменению природы интимных отношений после диагноза поддержку знаменитости деменции. В рамках инициативы демонстрируется эмоциональная теле- и радиореклама, рассказанная оскароносным британским актером Колином Фертом.

Это произошло после того, как жена Уиллиса Эмма Хемминг попросила папарацци не кричать на актера и сказала, что представители прессы пытались поговорить с ее мужем, когда он пил кофе с друзьями.

Напомним, ранее мы писали, что тяжелобольная Брюс Уиллис написал завещание Наследие актера оценивается в 250 миллионов долларов. Согласно завещанию, практически все получит его нынешняя семья: вторая жена Эмма Хеминг и две дочери в этом браке — 8-летняя Эвелин Пенн и десятилетняя Мейбл Рэй.