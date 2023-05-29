Джон Вік Кіану Рівз вперше за 20 років зіграв зі своїм рок-бендом

Кіану Рівз. Фото: instagram.com/kr_theclub/

Актор Кіану Рівз возз'єднався зі своїм гуртом Dogstar після двадцятирічної перерви. Зірка "Матриці" вийшов на сцену у складі бенду під час музичного фестивалю.

Про це пише Daily Mail.

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Історія бенду

Гурт Dogstar був сформований у 1991 році і випустив два альбоми. Після концерту у Японії в 2002 році бенд розпався.

Басист гурту Кіану Рівз разом з іншими музикантами днями зіграли нові пісні з майбутнього альбому.

"Вік не має значення! Ваше сяйво, світло та смирення роблять вас наповненою прекрасною істотою абсурдної еволюції", — підписав відео з концерту співак.

Кіану Рівз та його друг створили бенд Dogstar у супермаркеті. Сам там познайомилися Кіану та Роберто Мейлхауз, який став барабанщиком гурту. Розговорившись вони зрозуміли, що обожнюють музику і мають разом зіграти концерт. Пізніше до них приєдналися вокаліст та гітарист.

Раніше стало відомо, що бойовик "Джон Уік 4" з канадським актором Кіану Рівзом в головній ролі став найуспішнішою у франшизі, збори вже перевищили мільярд доларів.

Нагадаємо, під час віртуальної бесіди з шанувальниками Кіану зізнався, що він завжди мріяв зіграти супергероя Росомаху. Рівз зазначив, що ніколи не шкодував про ролі, які йому довелося відкинути, проте завжди горів бажанням втілити саме знаменитого мутанта з коміксів Marvel. Раніше Кіану говорив, що мріє зіграти Бетмена. Відзначимо, що Росомаху продовжує грати австралійський актор Г'ю Джекман.