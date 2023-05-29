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Киану Ривз впервые за 20 лет сыграл со своим рок-бэндом

29 мая 2023 14:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джон Вик Киану Ривз впервые за 20 лет сыграл со своим рок-бэндом
Киану Ривз. Фото: instagram.com/kr_theclub/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Киану Ривз воссоединился со своей группой Dogstar после двадцатилетнего перерыва. Звезда "Матрицы" вышел на сцену в составе бэнда во время музыкального фестиваля.

Об этом пишет Daily Mail.

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История бэнда

Группа Dogstar была сформирована в 1991 году и выпустила два альбома. После концерта в Японии в 2002 году бэнд распался.

Басист группы Киану Ривз вместе с другими музыкантами на днях сыграл новые песни из будущего альбома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Возраст не имеет значения! Ваше сияние, свет и смирение делают вас наполненным прекрасным существом абсурдной эволюции", — подписал видео с концерта певец.

Киану Ривз и его друг создали бэнд Dogstar в супермаркете. Именно там познакомились Кианом и Роберт Мейлхауз, который стал барабанщиком группы. Разговорившись, они поняли, что обожают музыку и должны вместе сыграть концерт. Позже к ним присоединились вокалист и гитарист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ранее стало известно, что боевик "Джон Уик 4" с канадским актером Кианом Ривзом в главной роли стал самой успешной во франшизе, сборы уже превысили миллиард долларов.

Напомним, во время виртуальной беседы с поклонниками Киана признался, что он всегда мечтал сыграть супергероя Росомаху. Ривз отметил, что никогда не жалел о ролях, которые ему пришлось отбросить, однако всегда горел желанием воплотить именно знаменитого мутанта из комиксов Marvel. Ранее Киану говорил, что мечтает сыграть Бэтмэна. Отметим, что Росомаху продолжает играть австралийский актер Хью Джекман.

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