Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Киану Ривз признался, какого персонажа Marvel он всегда мечтал сыграть: роль досталась другому arrow

Киану Ривз признался, какого персонажа Marvel он всегда мечтал сыграть: роль досталась другому

6 марта 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Канадский актер Киану Ривз
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в конце этого месяца в украинский кинопрокат выйдет четвертая часть фильма "Джон Вик" о наемном убийце. Главную роль играет канадский актер Киану Ривз. В рамках промокампании фильм звезда рассказал немало интересных фактов из своей жизни и карьерного пути.

Ими актер поделился в рамках очередного Reddit AMA.

Читайте также:

Подробности

Во время виртуальной беседы с поклонниками Киану признался, что он всегда мечтал сыграть супергероя Росомаху. Ривз отметил, что никогда не жалел о ролях, которые ему пришлось отбросить, однако всегда горел желанием воплотить именно знаменитого мутанта из комиксов Marvel. Ранее Киану говорил, что мечтает сыграть Бэтмэна. Отметим, что Росомаху продолжает играть австралийский актер Хью Джекман.

Ривз также рассказал, какой реквизит забирал со съемок фильмов в качестве сувениров. В них вошли кольца и часы из "Джона Вика", меч из "47 Ронинов" и красная таблетка из "Матрицы". Кроме этого, он заявил, что хотел бы поработать с режиссером Дэвидом Финчером.

Напомним, ранее мы рассказывали, что, несмотря на выход с российского рынка, компания Lionsgate покажет новый фильм "Джон Вик 4" с Киана Ривзом в стране-террористе. Также мы рассказывали, что Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

16:53Отдых за границей: куда украинцы бронируют путевки

16:47 В Харьковской области украинские защитники помогли эвакуировать коня

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

16:44 Белорусской оппозиционерке Тихановской заочно дали 15 лет колонии: как она отреагировала

16:40 Опасные миксы: на полки одесских магазинов могут попасть токсичные морепродукты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах окупантов в Ирпене

Новина з фото

16:13 Экс-бойфренд Кардашьян влетел на автомобиле в чужой дом: последствия ДТП

16:11Российские военные расстреляли из автоматов бойца ВСУ за возглас "Слава Украине": в Офисе Президента уже отреагировали

16:03 Конфискованный аммиак, принадлежавший российской фирме, выставили на продажу: когда торги

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах окупантов в Ирпене

Новина з відео

13:12 Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута

Срочная новость

12:27​​​Директором НАБУ назначили Кривоноса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:37 "Мой толстяк": Рианна показала расстроенного сына и объяснила, почему он плачет

Новина з відео

11:09 Уже не "крысы", а братья и сестры: скандальный беглый стендапер Щегель извинился перед украинцами

Новина з відео

08:52 В Запорожье жительница разрушенного дома раскритиковала мэра: людей бросили на произвол судьбы

Новина з відео

08:05 "Всем борющимся и погибающим украинцам": Марта Костюк выиграла свой первый титул WTA

Новина з відео

23:00 Федоров рассказал о мастерстве ВСУ в Мелитополе: "отминусовано" две базы оккупантов

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Эксклюзив

08:00Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

06:23Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Эксклюзив

08:00Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины разведки

18:00Ретроградный Юпитер и гибридное затмение: какие испытания подготовили Украине звезды в этом году

Эксклюзив

12:00Бавовна, петушок и пес Патрон: ювелир из Гостомеля превращает любимые мемы украинцев в украшения

Актуальное по теме

None 6 Март 16:53

Отдых за границей: куда украинцы бронируют путевки

None 6 Март 15:36

В Харьковской области украинские защитники помогли эвакуировать коня

None 6 Март 16:57

Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

None 6 Март 16:45

Белорусской оппозиционерке Тихановской заочно дали 15 лет колонии: как она отреагировала

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB