Киану Ривз признался, какого персонажа Marvel он всегда мечтал сыграть: роль досталась другому

Канадский актер Киану Ривз

Уже в конце этого месяца в украинский кинопрокат выйдет четвертая часть фильма "Джон Вик" о наемном убийце. Главную роль играет канадский актер Киану Ривз. В рамках промокампании фильм звезда рассказал немало интересных фактов из своей жизни и карьерного пути.

Ими актер поделился в рамках очередного Reddit AMA.

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Во время виртуальной беседы с поклонниками Киану признался, что он всегда мечтал сыграть супергероя Росомаху. Ривз отметил, что никогда не жалел о ролях, которые ему пришлось отбросить, однако всегда горел желанием воплотить именно знаменитого мутанта из комиксов Marvel. Ранее Киану говорил, что мечтает сыграть Бэтмэна. Отметим, что Росомаху продолжает играть австралийский актер Хью Джекман.

Ривз также рассказал, какой реквизит забирал со съемок фильмов в качестве сувениров. В них вошли кольца и часы из "Джона Вика", меч из "47 Ронинов" и красная таблетка из "Матрицы". Кроме этого, он заявил, что хотел бы поработать с режиссером Дэвидом Финчером.

Напомним, ранее мы рассказывали, что, несмотря на выход с российского рынка, компания Lionsgate покажет новый фильм "Джон Вик 4" с Киана Ривзом в стране-террористе. Также мы рассказывали, что Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta.