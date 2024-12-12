Кіберзлочинці зробили з Ірини Федишин політичну біженку у США

Співачка Ірина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин перебуває зараз в благодійному турі містами США та Канади. Під час гастролей кіберзлочинці зламали її пошту, вкрали YouTube-канал та опублікували там фейкове відео за допомогою дипфейку.

Про це артистка повідомила у своїх сторіз в Instagram, доступ до якого має.

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За словами артистки, була здійснена масштабна кібератака з різних країн. Найбільше Ірина переживала за YouTube-канал, на який підписані майже понад пів мільйона фоловерів. Побоювання зіркової уродженки Львова виявились не марними.

Ірина Федишин відверто про кібератаку та фейкове відео. Скриншоти: Instagram/irynafedyshyn

Кіберзлочинці опублікували фейкове відео, на якому нібито Федишин зробила гучну заяву про те, що отримала у США політичне біженство. Ба більше — розчарувалась в українській владі.

"Я дізналася про справжні масштаби втрат серед наших воїнів та мирного населення — цифри, що приховуються від нас і світу. Корупція та жадібність деяких високопосадовців призвели до того, що загиблі все ще числяться "живими" у звітності, а їхні "зарплати" опиняються в руках недобросовісних командирів та чиновників", — заявила фейкова Федишин.

Заява фейкової Ірини Федишин з сумнівними посиланнями під відео. Скриншот: YouTube/irynafedyshyn

Поки доступу до YouTube в Федишин та її команди (переважно це її чоловік) не було, відео ширилось мережею. Багато хто не перевірив Instagram артистки, де вона пояснила про кібератаку, скоріш за все, росіян. Бо саме наративи Кремля були в фейковому ролику.

Нагадаємо, раніше ми писали, що влітку Ірина Федишин привезла з туру Америкою понад 50 автівок для ЗСУ. Також ми розповідали, що на тлі хейту співак Олег Винник переніс свій концерт у Польщі.