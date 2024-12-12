Киберпреступники сделали из Ирины Федишин политическую беженку в США

Певица Ирина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин находится сейчас в благотворительном туре по городам США и Канады. Во время гастролей киберпреступники сломали ее почту, украли YouTube-канал и опубликовали там фейковое видео с помощью дипфейка.

Об этом артистка сообщила в своих сториз в Instagram, доступ к которому имеет.

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По словам артистки, была осуществлена масштабная кибератака из разных стран. Больше всего Ирина переживала за YouTube-канал, на который подписаны почти более полумиллиона фолловеров. Опасения звездной уроженки Львова оказались не напрасными.

Ирина Федишин откровенно о кибератаке и фейковом видео.

Киберпреступники опубликовали фейковое видео, на котором якобы Федишин сделала громкое заявление о том, что получила в США политическое беженство. Более того — разочаровалась в украинских властях.

"Я узнала о настоящих масштабах потерь среди наших воинов и мирного населения — цифры, скрываемые от нас и мира. Коррупция и жадность некоторых высокопоставленных чиновников привели к тому, что погибшие все еще числятся "живыми" в отчетности, а их "зарплаты" оказываются в руках недобросовестных командиров и чиновников", — заявила фейковая Федишин.

Заявление фейковой Ирины Федишин с сомнительными ссылками под видео. Скриншот: YouTube/irynafedyshyn

Пока доступа к YouTube у Федишин и ее команды (преимущественно это ее муж) не было, видео ширилось сетью. Многие не проверили Instagram артистки, где она объяснила о кибератаке скорее всего россиян. Так как нарративы Кремля были в фейковом ролике.

Напомним, ранее мы писали, что летом Ирина Федишин привезла из тура по Америке более 50 автомобилей для ВСУ. Также мы рассказывали, что на фоне хейта певец Олег Винник перенес свой концерт в Польше.