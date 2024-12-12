Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Киберпреступники сделали из Ирины Федишин беженку в США — видео arrow

Киберпреступники сделали из Ирины Федишин беженку в США — видео

12 декабря 2024 21:12
Евгений Берестюк - Редактор
Киберпреступники сделали из Ирины Федишин политическую беженку в США
Певица Ирина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn
Евгений Берестюк - Редактор

Певица Ирина Федишин находится сейчас в благотворительном туре по городам США и Канады. Во время гастролей киберпреступники сломали ее почту, украли YouTube-канал и опубликовали там фейковое видео с помощью дипфейка.

Об этом артистка сообщила в своих сториз в Instagram, доступ к которому имеет.

Читайте также:

Из Ирины Федышин сделали политическую беженку

По словам артистки, была осуществлена масштабная кибератака из разных стран. Больше всего Ирина переживала за YouTube-канал, на который подписаны почти более полумиллиона фолловеров. Опасения звездной уроженки Львова оказались не напрасными.

Ирина Федишин кибератака
Ирина Федишин откровенно о кибератаке и фейковом видео.

Киберпреступники опубликовали фейковое видео, на котором якобы Федишин сделала громкое заявление о том, что получила в США политическое беженство. Более того — разочаровалась в украинских властях.

"Я узнала о настоящих масштабах потерь среди наших воинов и мирного населения — цифры, скрываемые от нас и мира. Коррупция и жадность некоторых высокопоставленных чиновников привели к тому, что погибшие все еще числятся "живыми" в отчетности, а их "зарплаты" оказываются в руках недобросовестных командиров и чиновников", — заявила фейковая Федишин.

Фейковая Федишин
Заявление фейковой Ирины Федишин с сомнительными ссылками под видео. Скриншот: YouTube/irynafedyshyn

Пока доступа к YouTube у Федишин и ее команды (преимущественно это ее муж) не было, видео ширилось сетью. Многие не проверили Instagram артистки, где она объяснила о кибератаке скорее всего россиян. Так как нарративы Кремля были в фейковом ролике.

Напомним, ранее мы писали, что летом Ирина Федишин привезла из тура по Америке более 50 автомобилей для ВСУ. Также мы рассказывали, что на фоне хейта певец Олег Винник перенес свой концерт в Польше.

кибератака фейки украинские звезды Ирина Федишин певица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:45 На Харьковщине завтра весь день будут отключения — графики

21:43 В центре Киева упали обломки вражеского ударного дрона

21:40 В Киеве выросли цены на такси из-за воздушной тревоги

21:29 Зеленский показал HIMARS, уничтожающих оккупантов на фронте

21:28 В Казахстане болельщики не хотят играть с Россией — что известно

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

21:27 Ермак рассказал, на каких условиях Трамп хочет завершить войну

21:13 ВВК прошел, но отказался служить — как суд наказал мужчину

21:12 Морозы и высокая влажность — прогноз погоды в Киеве завтра

21:08 Ермак объяснил, выглядит ли реалистичным воплощение Плана победы

20:53 В Грузии не признают результаты предстоящих выборов президента

21:45 На Харьковщине завтра весь день будут отключения — графики

21:43 В центре Киева упали обломки вражеского ударного дрона

21:40 В Киеве выросли цены на такси из-за воздушной тревоги

21:29 Зеленский показал HIMARS, уничтожающих оккупантов на фронте

21:28 В Казахстане болельщики не хотят играть с Россией — что известно

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

21:27 Ермак рассказал, на каких условиях Трамп хочет завершить войну

21:13 ВВК прошел, но отказался служить — как суд наказал мужчину

21:12 Морозы и высокая влажность — прогноз погоды в Киеве завтра

21:08 Ермак объяснил, выглядит ли реалистичным воплощение Плана победы

20:53 В Грузии не признают результаты предстоящих выборов президента

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК