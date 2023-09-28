Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Киянка стала найкращою європейською акторкою за версією кінопремії Septimius Awards arrow

Киянка стала найкращою європейською акторкою за версією кінопремії Septimius Awards

28 вересня 2023 21:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Киянка стала найкращою європейською акторкою за версією кінопремії Septimius Awards
Ріта Бурковська на кінопремії Septimius Awards. Фото: tykyiv.com
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Українська акторка Ріта Бурковська отримала нагороду за головну роль у драмі Максима Наконечного "Бачення метелика", де зіграла аеророзвідницю з позивним "Метелик", що повернулася з полону. 

Про це пише ТиКиїв

Читайте також:

Найкраща за версією нідерландської премії

Вручення премії Septimius Awards відбулося 26 вересня в Амстердамі. Septimius Awards — це престижна європейська премія, яка акцентує увагу на відкритті і підтримці нових незалежних талантів та візіонерських фільмів у жанрах ігрове, неігрове кіно, анімація, телесеріали та сценарії.

 

Ріта Бурковська на кінопремії Septimius Awards. Фото: tykyiv.com

Найкращою європейською акторкою Маргарита стала за роль у найкращому українському повнометражному фільмі за версією 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю. "Бачення метелика" було знято до початку повномасштабної війни, а світова прем’єра відбулася на Каннському кінофестивалі 2022 року. 

 

Кадр з фільму "Бачення метелика"

Для акторки премія Septimius Awards стала важливим проявом уваги європейської спільноти до України.

 

Ріта Бурковська на кінопремії Septimius Awards. Фото: tykyiv.com

"Стоячи тут, я хотіла би нагадати собі, чому я так сильно хочу говорити про війну на Батьківщині. Колись я почула історію від одного українського добровольця на початку російської агресії у 2014 році. Група українських волонтерів перевозила тіло загиблого героя, і фургон був позначений знаком "Вантаж 200". Кожен чоловік на заправці, де вони зупинялись, відводив погляд від цього фургона, від знаку Вантаж 200 і загиблого героя… Я вирішила бути частиною суспільства, що не відвертається,  я серед людей, які хочуть бути з волонтерами в цьому фургоні, які хочуть бути свідками смерті наших загиблих героїв і знаку "Вантаж 200". Я серед людей, які хочуть усвідомити, що відбувається сьогодні, і подивитися в очі реальності. Дякуємо, що не відводите погляд, навіть якщо іноді це дуже боляче. Велике вам спасибі!" — сказала Ріта Бурковська на врученні нагороди.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Києві відбулася церемонія МУЗВАР. Також повідомляли, що конкурс "Євробачення" нагородили престижною премією.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз