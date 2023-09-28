Киянка стала найкращою європейською акторкою за версією кінопремії Septimius Awards

Ріта Бурковська на кінопремії Septimius Awards. Фото: tykyiv.com

Українська акторка Ріта Бурковська отримала нагороду за головну роль у драмі Максима Наконечного "Бачення метелика", де зіграла аеророзвідницю з позивним "Метелик", що повернулася з полону.

Про це пише ТиКиїв.

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Вручення премії Septimius Awards відбулося 26 вересня в Амстердамі. Septimius Awards — це престижна європейська премія, яка акцентує увагу на відкритті і підтримці нових незалежних талантів та візіонерських фільмів у жанрах ігрове, неігрове кіно, анімація, телесеріали та сценарії.

Ріта Бурковська на кінопремії Septimius Awards. Фото: tykyiv.com

Найкращою європейською акторкою Маргарита стала за роль у найкращому українському повнометражному фільмі за версією 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю. "Бачення метелика" було знято до початку повномасштабної війни, а світова прем’єра відбулася на Каннському кінофестивалі 2022 року.

Кадр з фільму "Бачення метелика"

Для акторки премія Septimius Awards стала важливим проявом уваги європейської спільноти до України.

Ріта Бурковська на кінопремії Septimius Awards. Фото: tykyiv.com

"Стоячи тут, я хотіла би нагадати собі, чому я так сильно хочу говорити про війну на Батьківщині. Колись я почула історію від одного українського добровольця на початку російської агресії у 2014 році. Група українських волонтерів перевозила тіло загиблого героя, і фургон був позначений знаком "Вантаж 200". Кожен чоловік на заправці, де вони зупинялись, відводив погляд від цього фургона, від знаку Вантаж 200 і загиблого героя… Я вирішила бути частиною суспільства, що не відвертається, — я серед людей, які хочуть бути з волонтерами в цьому фургоні, які хочуть бути свідками смерті наших загиблих героїв і знаку "Вантаж 200". Я серед людей, які хочуть усвідомити, що відбувається сьогодні, і подивитися в очі реальності. Дякуємо, що не відводите погляд, навіть якщо іноді це дуже боляче. Велике вам спасибі!" — сказала Ріта Бурковська на врученні нагороди.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Києві відбулася церемонія МУЗВАР. Також повідомляли, що конкурс "Євробачення" нагородили престижною премією.