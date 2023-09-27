У Києві пройшла церемонія МУЗВАР: хто з'явився на хіднику, а хто отримав премію

Співачка NK на премії МУЗВАР. Фото: Ростислав Ріпка

Вчора, 26-го вересня, у Жовтневому палаці у Києві відбулася музична премія для молодих виконавців MUZVAR AWARDS 2023 від однойменного медіа МУЗВАР. Було обрано переможців у 14 категоріях, а на хіднику премії з'явився ледь не весь український шоубізнес!

Новини.LIVE також побували на заході, а отже поділимося найцікавішим.

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"Червона доріжка" була зеленою

"Червона доріжка" заходу була зроблена у кольорі МУЗВАР — зеленому, проте вона ледь не вперше з початку повномасштабного вторгнення зібрала на собі весь український бомонд.

На хіднику з'явилися і номінанти премії, і зірки, які виступали на концерті, а також зіркові гості церемонії.

Серед них і співачки NK, Джамала, Анна Трінчер, Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном, Альоша зі співаком Владом Дарвіном, співаки Павло Зібров, Позитив, MELOVIN який, як ми писали, з'явився у костюмі товстої свині.

Альоша і Влад Дарвін на хіднику МУЗВАР. Фото: Новини.LlVE

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян на хіднику МУЗВАР. Фото: Новини.LlVE

Анна Трінчер на хіднику МУЗВАР. Фото: Новини.LlVE

Позитив на хіднику МУЗВАР. Фото: Новини.LlVE

Були і актори Тарас Цимбалюк, Ксенія Мішина у коротній приталеній сукні і на височезних підборах, а ще яскрава травесті діва Монро.

Ксенія Мішина на хіднику МУЗВАР. Фото Instagram: misha.k.ua

Також на хіднику помітили телеведучих Нікіту Добриніна, Володимира Остапчука з молодою дружиною Катериною, Славу Дьоміна і Тимура Мірошниченка, який, власне, і був ведучим концерту разом зі співачкою Олею Цибульською і іншими співведучими.

Володимир Остапчук з дружиною на хіднику МУЗВАР. Фото: Новини.LlVE

Великий концерт

МУЗВАР у рамках премії влаштували великий концерт, на якому звучали переважно нові композиції українських виконавців. Були навіть прем'єри.

Виступ Діми Монатіка. Фото зі сторіс в Instagram: nikitadobrynin

На сцені виступили Діма Монатік, Альоша з Владом Дарвіном, Аня Трінчер, Позитив, гурт KAZKA, Джамала з оркестром та інші.

Виступ Альоші і Влада Дарвіна. Фото зі сторіс в Instagram: nikitadobrynin

NK презентувала нову пісню разом зі співачкою Swoiia, це новий псевдонім виконавиці Ассоль. На сцені МУЗВАРу вони виконали новий трек "Сяйво".

NK та Swoiia на премії МУЗВАР. Фото: Ростислав Ріпка

Хто ж переможці

Українських артистів нагороджували у 14 різних категоріях. Премія МУЗВАР відрізняється від інших також тим, що вони нагороджують переможців не просто статуеткою, а унікальною брошкою, яку можна носити на собі.

Винагороду у категорії "Найкращий переспів українською" отримав гурт QUEST PISTOLS. Переможець у категорії "Найкращі нові імена альтернативної музики" — гурт ЦИФЕРБЛАТ. Інді Хаіт отримав премію у категорії "Найкращий автор відеоконтенту". Лейбл pomitni Ірини Горової переможець "Найкраща менеджмент-колаборація". SHUMEI і Злата Огнєвіч — переможці у категорії "Найкраща творча співпраця". Тренер Голосу країни Іван Клименко — отримав винагороду "Найкращий автор".

Співачка SKYLERR — переможниця у категорії "Найкращі нові імена естради". Макс Нагорняк — отримав премію "Музична журналістика". Переможець у категорії "Найкращі нові імена поп-музики" співак YAKTAK. Джамала отримала відзнаку "Музичний діджитал-спадок".

Рок-гурт ХЕЙТСПІЧ — переможець у категорії "Найкращі нові імена рок-музики". Кіностудія Film.ua перемогли у категорії "Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня" за прем’єру мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Євген Філатов — отримав премію "Найкращий саунд". А у категорії "Найактивніший фан-клуб" перемогли фан-клуб "Måneskin" та фан-клуб "Schmalgauzen".

Нагадаємо, раніше ми розповідалі, що MELOVIN шокував своїм образом на премії МУЗВАР. А також, що Тіна Кароль заблокувала музичний портал через їхню рецензію на її нову пісню.