Конкурс "Євробачення" нагородили престижною премією

Переможці минулих років пісенного конкурсу "Євробачення". Фото: Google

Європейська мовна спілка отримала престижну нагороду Changemaker Award від Міжнародної мовної конвенції за внесок пісенного конкурсу "Євробачення", як найбільшої музичної події у світі, в суспільство та культуру.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Нагорода була присуджена на знак визнання значного суспільного та культурного впливу "Євробачення" та його прихильності до впровадження технологічних і цифрових інновацій, які сприяють єдності, різноманіттю та інклюзивності через силу музики.

"Протягом багатьох років існування цей конкурс став причиною численних позитивних змін: у світі технологій мовлення та в суспільстві в цілому. Він став стартовим майданчиком для інновацій у сфері телебачення та радіомовлення відтоді, як представники країн-учасників уперше вийшли на сцену 1956 року. "Євробачення" стало каталізатором соціальних змін у розділеному світі, об'єднавши країни Європи й не тільки в їхньому прагненні до музичної мрії", — зазначили в журі Міжнародної мовної конвенції.

Оргкомітет також згадав і війну в Україні. В Міжнародній мовній конвенції зазначили, що коли цього року наша країна не змогла прийняти конкурс, а Велика Британія, яка посіла друге місце 2022-го, стала його господарем, — це був знаковий прояв солідарності між націями.

Нагорода Changemaker Award символізує позитивні зміни: у світі телебачення, радіомовлення та розваг і за його межами. Нагороду отримав, виконавчий директор "Євробачення", Мартін Остердаль.

Мартін Остердаль отримав нагороду для конкурсу "Євробачення". Фото: European Broadcasting Union

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