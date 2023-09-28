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Киевлянка стала лучшей европейской актрисой по версии кинопремии Septimius Awards

28 сентября 2023 21:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Киевлянка стала лучшей европейской актрисой по версии кинопремии Septimius Awards
Рита Бурковская на кинопремии Septimius Awards. Фото: tykyiv.com
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Украинская актриса Рита Бурковская получила награду за главную роль в драме Максима Наконечного "Бачення метелика", где сыграла вернувшуюся из плена аэроразведчицу с позывной "Метелик".

Об этом пишет ТиКиїв.

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Вручение премии Septimius Awards прошло 26 сентября в Амстердаме. Septimius Awards — это престижная европейская премия, акцентирующая внимание на открытии и поддержке новых независимых талантов и визионерских фильмов в жанрах игровое, неигровое кино, анимация, телесериалы и сценарии.

 

Рита Бурковская в кинопремии Septimius Awards. Фото: tykyiv.com

Лучшей европейской актрисой Маргарита стала за роль в лучшем украинском полнометражном фильме по версии 13-го Одесского международного кинофестиваля. "Бачення метелика" было снято до начала полномасштабной войны, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года.

 

Кадр из фильма "Бачення метелика"

Для актрисы премия Septimius Awards стала важным проявлением внимания европейского сообщества к Украине.

 

Рита Бурковская на кинопремии Septimius Awards. Фото: tykyiv.com

"Стоя здесь, я хотела бы напомнить себе, почему я так сильно хочу говорить о войне в Украине. Когда-то я услышала историю от одного украинского добровольца в начале российской агрессии в 2014 году. Группа украинских волонтеров перевозила тело погибшего героя, и фургон был помечен знаком "Груз 200". Каждый человек на заправке, где они останавливались, отводил взгляд от этого фургона, от знака "Груз 200" и погибшего героя… Я решила быть частью общества, которая не отводит взгляд — я среди людей, которые хотят быть с волонтерами в этом фургоне, которые хотят быть свидетелями смерти наших погибших героев и знака "Груз 200". Я среди людей, которые хотят осознать, что происходит сегодня, и посмотреть в глаза реальности. Спасибо, что не отводите взгляд, даже если иногда это очень больно. Спасибо!" сказала Рита Бурковская на вручении награды.

Напомним, мы рассказывали, что в Киеве прошла церемония МУЗВАР. Также сообщалось, что конкурс "Евровидение" наградили престижной премией.

 

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