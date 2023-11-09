Кім Кардаш'ян показала татуювання у неочікуваному місці

Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашьян показала таємне татуювання на внутрішній стороні своєї нижньої губи і розповіла, як його зробила під час цьоготижневого епізоду "Сімейства Кардаш'ян".

Про це пише Daily Mail.

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Ще в 2009 році Кім, коли її під час інтерв'ю запитали, чи є у неї татуювання, відповіла, що не наклеїла б наклейку на бампер Bentley, порівнявши себе з дорогим автомобілем. Тоді вона підкреслила, що у неї немає татуювань і вона не планує їх робити.

Проте у жовтні 2021 році Кім тусувалася з подружками вночі після зйомок шоу Saturday Night Live, де вона була ведучою. О 4:30 ранку вони прийшли у тату-салон, де телезірка наважилася на своє перше і єдине тату — маленький символ безкінечності на внутрішній стороні нижньої губи. Кадри з тієї ночі показали у випуску.

Кадр з шоу "Сімейства Кардаш'ян" на Hulu

Кадр з шоу "Сімейства Кардаш'ян" на Hulu

До речі, Кім зробила своє перше татуювання тієї ж ночі, коли вперше поцілувала актора Піта Девідсона, з яким згодом почала зустрічатися.

В останньому епізоді "Сімейства Кардаш'ян" Кім вперше розповіла і показала тату своїй мамі Кріс Дженнер.

Кадр з шоу "Сімейства Кардаш'ян" на Hulu

Кадр з шоу "Сімейства Кардаш'ян" на Hulu

Також зірка поділилася, що час від часу взагалі забуває про своє тату і дивується, звідки у неї чорна пляма у роті.

Нагадаємо, дружину Каньє Веста розлютила надмірна балакучість його колишньої.

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