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Кім Кардаш'ян показала татуювання у неочікуваному місці

9 листопада 2023 13:30
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Кім Кардаш'ян показала татуювання у неочікуваному місці
Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Кім Кардашьян показала таємне татуювання на внутрішній стороні своєї нижньої губи і розповіла, як його зробила під час цьоготижневого епізоду "Сімейства Кардаш'ян".

Про це пише Daily Mail

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Неочікувана ідея

Ще в 2009 році Кім, коли її під час інтерв'ю запитали, чи є у неї татуювання, відповіла, що не наклеїла б наклейку на бампер Bentley, порівнявши себе з дорогим автомобілем. Тоді вона підкреслила, що у неї немає татуювань і вона не планує їх робити.

Проте у жовтні 2021 році Кім тусувалася з подружками вночі після зйомок шоу Saturday Night Live, де вона була ведучою. О 4:30 ранку вони прийшли у тату-салон, де телезірка наважилася на своє перше і єдине тату — маленький символ безкінечності на внутрішній стороні нижньої губи. Кадри з тієї ночі показали у випуску. 

 

Ким Кардашьян
Кадр з шоу  "Сімейства Кардаш'ян" на Hulu
Ким Кардашьян
Кадр з шоу  "Сімейства Кардаш'ян" на Hulu

До речі, Кім зробила своє перше татуювання тієї ж ночі, коли вперше поцілувала актора Піта Девідсона, з яким згодом почала зустрічатися. 

В останньому епізоді "Сімейства Кардаш'ян" Кім вперше розповіла і показала тату своїй мамі Кріс Дженнер. 

 

Ким Кардашьян
Кадр з шоу  "Сімейства Кардаш'ян" на Hulu
Ким Кардашьян
Кадр з шоу  "Сімейства Кардаш'ян" на Hulu

Також зірка поділилася, що час від часу взагалі забуває про своє тату і дивується, звідки у неї чорна пляма у роті. 

Нагадаємо, дружину Каньє Веста розлютила надмірна балакучість його колишньої. 

Також ми писали, що Кім Кардаш'ян без білизни засліпила блиском кристалів на гламурному заході.

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