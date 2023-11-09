Ким Кардашьян показала татуировку в неожиданном месте

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян показала тайную татуировку на внутренней стороне своей нижней губы и рассказала, как ее сделала в новом эпизоде "Семейства Кардашьян".

Об этом пишет Daily Mail.

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Еще в 2009 году Ким, когда во время интервью спросили, есть ли у нее татуировка, ответила, что не наклеила бы наклейку на бампер Bentley, сравнив себя с дорогим автомобилем. Тогда она подчеркнула, что у нее нет татуировок, и она не планирует их делать.

Однако в октябре 2021 года Ким тусовалась с подружками ночью после съемок шоу Saturday Night Live, где она была ведущей. В 4:30 утра они пришли в тату-салон, где телезвезда отважилась на свое первое и единственное тату — маленький символ бесконечности на внутренней стороне нижней губы. Кадры с той ночи показали в выпуске.

Кадр из шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu

Кадр из шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu

Кстати, Ким сделала свою первую татуировку той же ночью, когда впервые поцеловала актера Пита Дэвидсона, с которым впоследствии начала встречаться.

В последнем эпизоде "Семейства Кардашьян" Ким впервые рассказала и показала тату своей маме Крис Дженнер.

Кадр из шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu

Кадр из шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu

Также звезда поделилась, что иногда вообще забывает о своей татуировке и удивляется, откуда у нее черное пятно во рту.

Напомним, жену Канье Веста разозлила чрезмерная болтливость его бывшей.

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