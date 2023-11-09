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Ким Кардашьян показала татуировку в неожиданном месте

9 ноября 2023 13:30
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Ким Кардашьян показала татуировку в неожиданном месте
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Ким Кардашьян показала тайную татуировку на внутренней стороне своей нижней губы и рассказала, как ее сделала в новом эпизоде "Семейства Кардашьян".

Об этом пишет Daily Mail.

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Еще в 2009 году Ким, когда во время интервью спросили, есть ли у нее татуировка, ответила, что не наклеила бы наклейку на бампер Bentley, сравнив себя с дорогим автомобилем. Тогда она подчеркнула, что у нее нет татуировок, и она не планирует их делать.

Однако в октябре 2021 года Ким тусовалась с подружками ночью после съемок шоу Saturday Night Live, где она была ведущей. В 4:30 утра они пришли в тату-салон, где телезвезда отважилась на свое первое и единственное тату — маленький символ бесконечности на внутренней стороне нижней губы. Кадры с той ночи показали в выпуске.

 

Кем Кардашьян
Кадр из шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu
Кем Кардашьян
Кадр из шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu

Кстати, Ким сделала свою первую татуировку той же ночью, когда впервые поцеловала актера Пита Дэвидсона, с которым впоследствии начала встречаться.

В последнем эпизоде "Семейства Кардашьян" Ким впервые рассказала и показала тату своей маме Крис Дженнер.

 

Кем Кардашьян
Кадр из шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu
Кем Кардашьян
Кадр из шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu

Также звезда поделилась, что иногда вообще забывает о своей татуировке и удивляется, откуда у нее черное пятно во рту.

Напомним, жену Канье Веста разозлила чрезмерная болтливость его бывшей.

Также мы писали, что Ким Кардашьян без белья ослепила блеском кристаллов на гламурном закате.

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