Дружину Каньє Веста розлютила надмірна балакучість його колишньої

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/

Дружина Каньє Веста Б'янка Чензорі розлютилася, почувши слова Кім Кардаш'ян про те, що її колишній чоловік живе в квартирі без охорони. Б'янка Чензорі заявила, що зірка реаліті-шоу наразила на небезпеку своїх дітей, які проводять час у батька.

Про це пише виданню Daily Mail.

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Кім Кардаш'ян заявила у реаліті-шоу, що Каньє не має кухаря і няні, але їхні діти все одно воліють проводити час із ним.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян зі старшою дочкою. Фото: instagram.com/kimkardashian/

За словами інсайдерів, охорона у репера все ж таки є, і в квартирі вони з Б'янкою більше не живуть. Б'янка розлютилася через те, що Кім виставила свого екс-чоловіка в поганому світлі, і вважає, що Кардаш'ян краще "зайнятися своїми справами".

"Б'янка вважає, що з боку Кім було досить нетактовно розголошувати цю інформацію. Тим самим вона фактично поставила під загрозу безпеку своїх дітей. Громадськість не повинна знати, що їхні діти будь-якої миті можуть залишитися без захисту. Вона просто хоче, щоб Кім перестала говорити про свого чоловіка Каньє в негативному ключі у спробах виглядати краще", — говорить зірка.

Кім Кардаш'ян та Каньє Вест розлучилися у 2021 році. Приводом для розриву стала нестабільна поведінка Каньє Веста, спричинена біполярним розладом, а також численні скандали навколо нього.

Скандальні відносини Каньє Веста та Б'янки Цензорі у багатьох викликають сумніви. Так, друзі дівчини вважають, що він повністю підпорядкував дружину своїй волі, а раніше стало відомо, що музикант навіть склав для Б'янки зведення правил, де наказано, що їй носити і їсти, при цьому їй заборонено розмовляти у публічних місцях.

Раніше Каньє Вест створив суворий режим для нової дружини.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян без білизни засліпила блиском кристалів на гламурному заході.