Кім Кардаш'ян презентувала відвертий бюстгальтер, який акцентує увагу на пипках — відео

Американська світська левиця, бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американська світська левиця, бізнесвумен Кім Кардаш'ян представила бюстгальтер з акцентом на пипки власного бренду SKIMS. Зірка реаліті-шоу "Життя Кардаш’ян" взяла участь у зйомках промовідео та стала обличчям відвертої новинки.

Відповідне відео з’явилось у соцмережах Кім та її бренду одягу.

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Кім обрала тілесного кольору, а також новинку SKIMS Ultimate Nipple Bra. У відео вона постала як працівниця офісу, яка робить все можливе на акцентуванні уваги оточуючих на своїх грудях.

Менш ніж за добу відверте відео набрало лише в Instagram Кім півтора мільйона лайків. Серед українських знаменитостей вподобайку поставили лише три ексучасниці гурту "ВІА Гра": Світлана Лобода, Віра Брежнєва-Кіперман та Анастасія Кожевнікова.

"На відміну від айсбергів, ці соски не розтануть", — прокоментувала Кардаш'ян.

Річ у тому, що 10% від продажу новинки підуть до організації, яка займається питаннями глобального потепління. Бюстгальтер з ефектом пушап з'явиться у продажу на Гелловін, 31 жовтня.

Днями видання TMZ опублікувало дані, скільки приніс Кім запуск чоловічої лінійки SKIMS. Усього за хвилину вона заробила один мільйон доларів. Експерти вважають, що вся справа у продуманій рекламній кампанії. Амбасадорами колекції стали американський футболіст Нік Бос, бразильський футболіст Неймар та канадський баскетболіст Шей Гілджес-Александер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Кім Кардаш'ян напала тварина відомого дизайнера. Також ми розповідали, що репер Snoop Dogg порадував Кім Кардаш'ян ніжним подарунком.