Репер Snoop Dogg порадував Кім Кардаш'ян ніжним подарунком

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Репер Snoop Dogg надіслав Кім Кардаш’ян дуже милий подарунок напередодні її 43-го дня народження. Репер надіслав засновниці SKIMS мініхолодильник, наповнений його морозивом Dr. Bombay's Birthday Party і гігантський букет білих троянд.

Про це зірка реаліті-шоу повідомила у соціальній мережі.

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Вже завтра Кім Кардаш’ян прийматиме вітання від своїх зіркових друзів та прихильників. Одним з перших висловив свої теплі почуття Snoop Dogg.

Кім Кардаш’ян отримала подарунок від репера. Фото: instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

Кім Кардаш’ян отримала подарунок від репера. Фото: instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

"Народ, я щойно отримала найкрасивіші квіти перед днем народження від Снупа та доктора Бомбея. Я не можу дочекатися, щоб спробувати морозиво. Дуже дякую", — сказала Кардаш’ян, яка раніше зізналася, що шукає хлопця відповідного віку.

Рецепт морозива заснований на одному з власних рецептів капкейків хітмейкера Snoop Dogg і являє собою жовте морозиво для тістечок із посипкою, подрібненими кренделями та шоколадними кружечками.

Кардаш’ян запевнила, що була "дуже приємно здивована" смачним морозивом.

"На твій день народження я пропоную тобі колекцію мого морозива Dr. Bombay, а саме — наш ексклюзивний жовтневий смак "святкування дня народження". Нехай цей рік буде наповнений хорошим настроєм, позитивною енергією та оточений людьми, яких ви любите. Залишайся бадьорою і бажаю найщасливішого дня народження", — підсумував він, підписавшись словами "З великою любов’ю".

Нагадаємо, репер Drake вирішив втішити самотнього фаната щедрою сумою.

Раніше принц Вільям та Кейт Міддлтон не привітали принца Гаррі з днем народження.