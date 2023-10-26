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На Кім Кардаш'ян напала тварина відомого дизайнера

26 жовтня 2023 10:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На Кім Кардаш'ян напала тварина відомого дизайнера
Американська світська левиця, бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Instagram/kimkardashian
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська світська левиця, бізнесвумен Кім Кардаш'ян у новому епізоді реаліті-шоу на платформі Hulu розповіла, як на неї напала кішка покійного німецько-французського модельєра Карла Лагерфельда, Шупетт.

Про це пише видання Daily Mail.

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Напад на Кім Кардаш’ян

43-річна зірка розповіла, що вона дуже хотіла взяти кицю на Met Gala, який був присвячений саме Лагерфельду. Перед тим, як з'явитися з Шупетт на заході, Кім вирішила познайомитися з нею під час поїздки з дітьми до Парижа.

"Ми з синами приїхали до Парижа, щоб побачити гру "Парі Сен-Жермен", і поки була там, у мене невелика зустріч із Шупетт, кішкою Карла Лагерфельда, тому що вона мала супроводжувати мене на Met Gala. Я вирішила провести з нею трохи часу, дізнатися її та подивитися, чи є у нас контакт", — розповіла старша сестричка Кардаш’ян.

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян та Шупетт. Фото: Google

Проте контакту не склалося. Щоразу, коли Кім намагалася погладити Шупетт, та шипіла і навіть напала на неї. Після подібних вибриків пухнастої,  чиї статки до речі становлять 13 млн доларів, Кардаш’ян передумала брати ту на бал.

"Думаю, є багато факторів, які можуть викликати її негативну реакцію, особливо камери і люди. Навіть якщо вона боїться камер, а не мене, я не знаю, чи це справедливо стосовно Шупетт. Тому я дуже швидко зрозуміла, що, з Шупетт ми не рівня. Я вирішила, що не прийду з нею на Met Gala", — підсумувала Кім.

Про зіркову кішку

Бірманська кішка Шупетт народилася 15 серпня 2011 року і спочатку належала французькому манекеннику Батісту Джабіконі. Він отримав кошеня на свій день народження від друзів і назвав на честь поширеного французького прізвиська для милих дівчаток. Якось Джабіконі попросив Лагерфельда посидіти з Шупетт під час своєї відпустки. Дизайнер спочатку чинив опір, але незабаром був зачарований кішкою. 

"Я зрозумів, що Шупетт принесла Карлу величезну радість", — сказав Джабіконі в інтерв'ю The Times. 

Тому він вирішив дозволити Лагерфельду залишити кошеня собі. Цього року Інститут костюма вирішив віддати шану та пам'яті легендарним роботам Карла, який помер  2019-го у віці 85 років.

Один з випусків американського Vogue також був присвячений колишньому креативному директору модних будинків Chanel та Fendi. У фотосесії для номера з'явилася і Шупетт, яка позувала на руках моделі Наомі Кемпбелл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Нагадаємо, раніше ми писали, що новий номер Vogue вийшов з обкладинкою на підтримку Палестини. Також ми розповідали, що співачка Шер у свої 77 пофарбувалася у блонд і відкрила магазинчик морозива.

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