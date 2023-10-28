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Ким Кардашьян презентовала откровенный бюстгальтер, акцентирующий внимание на сосках — видео

28 октября 2023 11:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ким Кардашьян презентовала откровенный бюстгальтер, акцентирующий внимание на сосках — видео
Американская светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская светская львица, бизнесвумэн Ким Кардашьян представила бюстгальтер с акцентом на сосках собственного бренда SKIMS. Звезда реалити-шоу "Жизнь Кардашьян" приняла участие в съемках промо-видео и стала лицом откровенной новинки.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Ким и ее бренда одежды.

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Ким выбрала телесного цвета, а также новинку SKIMS Ultimate Nipple Bra. В видео она предстала как работница офиса, которая делает все возможное на акцентировании внимания окружающих на своей груди.

Менее чем за сутки откровенное видео набрало лишь в Instagram Ким полтора миллиона лайков. Среди украинских знаменитостей лайки поставили лишь три экс-участницы  группы "ВИА Гра": Светлана Лобода, Вера Брежнева-Киперман и Анастасия Кожевникова.

"В отличие от айсбергов, эти соски не растают", — прокомментировала Кардашьян.

Дело в том, что 10% продажи новинки пойдут в организацию, которая занимается вопросами глобального потепления. Бюстгальтер с эффектом пушап появится в продаже на Хэллоуин, 31 октября.

На днях издание TMZ опубликовало данные, сколько принес Ким запуск мужской линейки SKIMS. Всего за минуту она заработала миллион долларов. Эксперты полагают, что все дело в продуманной рекламной кампании. Амбассадорами коллекции стали американский футболист Ник Босс, бразильский футболист Неймар и канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер.

Напомним, ранее мы писали, что на Ким Кардашьян напало животное известного дизайнера. Также мы рассказывали, что рэпер Snoop Dogg порадовал Ким Кардашьян нежным подарком.

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